Il risultato in diretta live di Olympiacos-Virtus Bologna, sfida valida come 16^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Il debutto di Dusko Ivanovic sulla panchina delle Vu Nere nella competizione europea è coincisa col ritorno alla vittoria di Cordinier e compagni. Un successo sul campo del Baskonia per 81-82 in una partita molto equilibrata, che ha dimostrato le potenzialità della Virtus nel rimanere in partita per tutti i 40′, aspetto che più è mancato nelle precedenti quattordici partite.

Ora, l’obiettivo rimane quello quantomeno di migliorare la classifica, passo dopo passo, e dare un senso a un torneo che attualmente vede Bologna a cinque successi dalla zona play-in, traguardo che quindi rimane ampiamente irrealistico. Già il prossimo ostacolo rappresenta un aumento di livello rispetto al Baskonia. L’Olympiacos, infatti, è sesto in classifica a due vittorie dal Monaco capolista, ma è anche vero che la formazione greca, nelle ultime giornate, ha un rendimento poco costante. Infatti, negli ultimi quattro turni sono arrivate tre sconfitte: riuscirà la Virtus ad approfittare di questo momento e centrare un successo prestigioso? La palla a due è fissata alle ore 20:15 di mercoledì 18 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

