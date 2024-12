L’Allianz Milano soffre più di quanto era lecito attendersi alla vigilia ma alla fine stende l’Hypo Tirol Innsbruck nella sfida valida per il quarto turno della Pool C della Cev Champions League 2024/25 di volley maschile. All’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, arriva un importante successo per la formazione di Roberto Piazza, ma molto più sudato di quanto non dica il punteggio finale, 3-0 (25-19, 32-30, 26-24).

Fatta eccezione per il primo set infatti, la formazione austriaca ha dato del filo da torcere a tratti alla formazione di casa, e probabilmente avrebbe meritato di portare a casa almeno un set. Questo risultato permette a Milano di confermarsi al secondo posto della classifica con 9 punti, a due lunghezze di distacco dallo Zawiercie capolista. Il margine sul Roeselare terzo è ampio e pari a 6 punti, mentre gli austriaci sono sul fondo della classifica a quota 1 punto e zero vittorie complessive.

La cronaca di Allianz Milano-Hypo Tirol Innsbruck

Il primo punto è della formazione ospite con Hobus, ma Gardini pareggia subito i conti. Milano prova a mettere in chiaro le cose con Otsuka e poi grazie all’ace di Schnitzer con cui si porta avanti di 3, ma gli austriaci si dimostrano coriacei e rimangono incollati, toccando anche la parità sul 9-9. Hobus nel primo set sembra in serata e con una gran parallela porta anche avanti Innsbruck (12-11); l’equilibrio resiste per un paio di punti, poi Piano trova il primo tempo e Reggers spara due ace in fila, e l’Allianz allunga sul 17-14. Il solco si allarga poco dopo, con Otsuka ancora sugli scudi insieme a Gardini, che piazza la pipe del 22-17. Hobus commette un errore in attacco e arrivano sei set point per i padroni di casa sul 24-18: Schnitzer trova il primo tempo vincente e Milano chiude 25-19 portandosi avanti 1-0 senza grossi affanni.

Secondo set segnato dal grande equilibrio

Anche nel secondo parziale il primo punto è austriaco con il muro di Frances su Reggers, ma Piano risponde con la stessa moneta dall’altra parte. Innsbruck trova il vantaggio sul 3-1 con Nath, ma Otsuka con la diagonale e Schnitzer con il primo tempo ristabiliscono subito la parità. Reggers propizia l’allungo sul +3 dei padroni di casa, ma dopo il timeout si riscatta subito l’Hypo Tyrol con Kronthaler e torna a contatto. La pipe del classe 2003 belga ridà quattro lunghezze di vantaggio ai ragazzi di coach Piazza, ma ancora una volta rimane in linea di galleggiamento la squadra austriaca grazie ai sevizi di Paulson. Otsuka con un muro e un ace prova nuovamente a dare il là all’allungo dell’Allianz, ma Nath ha altre idee.

L’elastico di Innsbruck continua per l’ennesima volta, a dal -3 trova tre punti in fila ancora con Paulson al servizio e tocca la parità (21-21). Frances va a segno e dà anche il primo vantaggio da inizio set ai suoi, ma Schnitzer ristabilisce subito la parità. Milano è la prima ad accaparrarsi il set point, ma Reggers sciupa. Comincia quindi una serie infinità di set point per i meneghini ma annullati prontamente dagli ospiti anche a causa di qualche errore di troppo della formazione di casa. L’ace di Viiber consegna il primo set point a Innsbruck sul 30-29, ma è la svolta per Milano, perché Otsuka lo annulla con la diagonale, poi Porro trova l’ace che vale il settimo set point: è quello definitivo perché il giapponese stampa il muro del 32-30 e porta l’Allianz sul 2-0.

Innsbruck incollata anche nel terzo set

Nel terzo set parte subito forte Milano con Paolo Porro, che infila due ace e porta sul 4-1 i suoi. Innsbruck però si conferma si conferma coriacea e torna subito a contatto con Kronthaler, che va a segno prima con una parallela e poi con l’ace. Anche il terzo parziale prosegue sul filo dell’equilibrio: l’Hypo Tirol risponde colpo su colpo e non affonda mai, rimanendo sempre a debita distanza. Milano sbaglia tanto al servizio e permette agli avversari anche di mettere la testa avanti sul 17-16. La forbice si allarga fino a tre punti, con Nath che trova il pallonetto e poi Hobus spara la diagonale del 23-20.

Reggers però non è d’accordo e con due punti in fila riporta a -1 i meneghini, ma il muro di Hobus consegna due set point alla squadra austriaca. Tuttavia Innsbruck li sciupa entrambi in fretta, e Piazza dall’altra parte trova la mossa giusta con l’ingresso in campo di Louati: il francese trova l’ace che regala il match point sul 25-24, che viene poi convertito grazie ad un errore di misura di Kronthaler. Milano chiude 26-24 e può così festeggiare una sofferta vittoria per tre set a zero.