Ha preso il via nella notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre il Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Due le squadre azzurre al via della rassegna iridata, con l’obiettivo di riportare in Italia il trofeo. I rispettivi esordi sul campo del Huanglong Sports Center di Hangzhou non presentavano particolari insidie: andiamo a scoprire com’è andata.

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV

La Vero Volley vince 3-0

Non c’è storia nel primo set, che Milano domina sin dalle battute iniziali e non si lascia scappare. Le avversarie tentano di ricucire il gap per sognare una rimonta, ma ad avere la meglio sono le meneghine con un severo 25-17. La storia sembra ripetersi nella seconda frazione, con la Vero Volley che si issa comodamente sul 14-5 e sembra essere in totale controllo delle operazioni. La compagine brasiliana però non molla e dà vita ad una rimonta coi fiocchi, accorciando fino al -2. Nel finale tuttavia Anna Danesi sale in cattedra e scrive la parola fine al set. Il parziale più equilibrato è senz’altro il terzo, con le squadre che avanzano punto a punto per lunghi tratti fino all’attacco decisivo di Egonu sul 26-25.

Tabellino Minas-Milano

Gerdau Minas – Numia Vero Volley Milano 0-3 (17-25; 22-25; 25-27)

Gerdau Minas: Tomazoni, Plak 3, Daroit 3, Daher 9, Marques, Nascimento 18, Gray 2, Gomes 3, Vasconcelos 6, Pena 1, Lima (L). N.E.: Pires, Ferreira (L), Camille. All.: Negro

Numia Vero Volley Milano: Cazaute 2, Orro 2, Danesi 7, Fukudome (L), Kurtagic 8, Sylla 8, Egonu 18, Daalderop 5. N.E.: Gelin (L), Guidi, Marinova, Heyrman, Pietrini, Konstantinidou. All. Lavarini.

NOTE

Arbitri: Liu Jiang, Akulova Yuliya

Durata set: 20′, 22′, 24′. Tot: 1h06′

Gerdau Minas: battute vincenti 6, battute sbagliate 15, muri 4, errori 27, attacco 38%

Numia Vero Volley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 10, muri 8, errori 19, attacco 41%

Comodo successo per Conegliano

Nel primo set partono meglio le brasiliane, che conducono nel punteggio e riescono a tenere a debita distanza le avversarie. Conegliano riesce però a trovare la chiave per scardinare la difesa avversaria e, una volta acquisito il primo vantaggio, resta avanti fino alla fine. Complice un break di 5-0 di Haak e compagni, il punteggio finale sarà di 25-20. A senso unico invece le altre due frazioni, in cui Conegliano giganteggia contro le rivali e s’impone con un doppio 25-15 che lascia spazio a poche interpretazioni, anzi sottolinea la superiorità delle pantere, vittoriose con merito.

Tabellino Conegliano-Praia Clube

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO- DENTIL PRAIA 3-0

(25-20,25-15,25-15)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 2, Haak 11, Chirichella 7, Fahr 11, Gabi 11, Zhu 11, De Gennaro, Seki 2, Bardaro ne, Lubian ne, Adiwge 2, Lanier 1, Lukasik, Eckl ne. All.Santarelli

Dentil Praia: Gattaz 3, Macris 1, Kuznetsova 14, Carrijo, Martins 3, Reed 9, Adenizia, Araujo Natanha, Sousa, Silva, Basso ne, Caffrey 10, Pavao, Pinto, Marcilia. All.Miranda

Arbitri: Alblooshi (Uae) e Luo (Chn)

Durata Set: 24′,21′,26′

Note: Errori battuta Co 2,De 5; Aces: 3-4 ; Muri: 11-1

Prossimi appuntamenti

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

2:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano-LP Bank Ninh Binh (Pool B)

12:30 Tianjin Bohai Bank-Numia Vero Volley Milano (Pool A)

La classifica aggiornata

GRUPPO A

-Vero Volley Milano 1V-0P (3-0)

-Tianjin

-Zamalek

-Minas 0V-1P (0-3)

GRUPPO B

-Conegliano 1V-0P (3-0)

-Red Rockets

-LP Bank Ninh Binh

-Praia Clube 0V-1P (0-3)

Possibile derby in finale?

Raggiungere l’atto conclusivo non è affatto scontato ed ogni punto è importante, tuttavia ci sono tutti i presupposti per una finale a tinte azzurre. Le due squadre italiane non partono infatti nello stesso girone (Conegliano nella Pool B e Milano nella Pool A) e sembrano avere tutte le carte in regola per chiudere al primo posto del rispettivo raggruppamento, così da non incrociarsi in semifinale e dunque assicurare il trofeo all’Italia. Le favorite principali sono le pantere di Daniele Santarelli, già due volte vincitrici del Mondiale per Club, determinate a confermare il pronostico e aggiudicarsi il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di settembre (così da completare l’en-plein di coppe in stagione). Guai però a sottovalutare le ragazze di Stefano Lavarini, terze al termine del girone di andata della regular season e – seppur non ancora al meglio della forma – e pronte ad affidarsi alle rientranti Elena Pietrini e Paola Egonu, che indubbiamente possono dare un apporto importante alla squadra.