Turno infrasettimanale dedicato alle Coppe Europee per il volley femminile: Italia in campo con Milano in Champions League, Novara in Cev Cup, Roma e Chieri in Challenge Cup. Quattro squadre italiane dunque impegnate in questo turno infrasettimanale in Europa, che decide il passaggio del turno. In tutte e tre le competizioni continentali, infatti, si giocano le gare di ritorno dei rispettivi turni. In Champions League si giocano i Playoff, in Cev Cup i quarti di finale, mentre in Challenge Cup sono in corso le semifinali. L’Italia spera di vedere proseguire anche queste quattro squadre per rimanere a pieno regime e confermarsi una delle Nazioni più forti nel panorama europeo (e non solo). Del resto, il campionato italiano è molto competitivo e tutte le compagini italiane sono abituate a lottare su tutti i palloni e determinazione e concretezza sono fondamentali per rimanere in corsa per i trofei. Scopriamo dunque le sfide che attendono le italiane.

Cev Cup: Novara cerca il pass per le semifinali

L’Igor Gorgonzola Novara vuole continuare a sognare in Cev Cup. Le zanzare, dopo aver ribaltato il risultato nella gara di ritorno dei Playoff, hanno vinto nettamente (3-0) l’andata dei quarti di finale contro il Maritza Plovdiv. Bosio e compagne volano ora in Bulgaria per completare l’opera e conquistare altri due set e garantirsi così l’accesso alle semifinali. La squadra di Lorenzo Bernardi ha trascinato al tie-break Conegliano (che fino a quel momento non aveva lasciato nemmeno un punto in stagione) e sta vivendo un buon momento di forma.Non bisogna però sottovalutare la compagine bulgara, che proverà a sfruttare il tifo del proprio pubblico per ribaltare la situazione.

Roma e Chieri sognano una finale tutta italiana

Situazione di vantaggio anche per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che nell’andata delle semifinali di Challenge Cup ha vinto 3-1 ad Istanbul. Le piemontesi di Giulio Bregoli devono lasciarsi subito alle spalle il ko interno incassato nell’ultimo turno di campionato e raccogliere le energie per performare al meglio nella gara di ritorno davanti al proprio pubblico. Chieri ha bisogno di almeno due set per qualificarsi per la finale, ma il Galatasaray Daikin Istanbul guidato dall’italiano Alberto Bigarelli non ha alcuna intenzione di gettare la spugna facilmente.

Serve invece la rimonta a Roma, che nella gara di andata si è arresa al tie-break sul campo del SC Potsdam. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, in piena lotta salvezza in campionato, vanno dunque a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per ribaltare la situazione. Una vittoria in tre o quattro set consentirebbe alle giallorosse di volare in finale, mentre un successo al tie-break rinvierebbe tutto al Golden Set. Le tedesche puntano a quella vittoria (con qualsiasi risultato) che garantirebbe loro il pass per la finale, ma Roma è pronta a lottare su ogni pallone.

Milano vicina ai quarti di Champions League

Nuovo impegno infrasettimanale in Europa per la Numia Vero Volley Milano, attualmente terza nel campionato italiano alle spalle di Conegliano e Scandicci. Queste ultime due si sono già qualificate ai quarti di finale vincendo i rispettivi gironi e presto potrebbero essere raggiunte dalle meneghine. Orro e compagne sono vicinissime ad assicurarsi il passaggio del turno e chiudere la pratica Playoff. La squadra di Stefano Lavarini, infatti, ha trionfato con un netto 3-0 nella trasferta di andata alla Palmberg Arena di Schwerin, in Germania.

Dal momento che da regolamento passa il turno la squadra che al termine delle due gare ha totalizzato il punteggio più alto, due set garantirebbero a Milano l’accesso ai quarti. Le tedesche non staranno certo a guardare, ma devono vincere in tre o quattro set per portare il confronto al Golden Set e giocarsi lì il tutto per tutto. Le meneghine però hanno tutte le intenzioni di vincere tra le mura amiche per festeggiare con i propri tifosi e fare il pieno di entusiasmo.

CHAMPIONS LEAGUE: IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR) vs Vincente Numia Vero Volley Milano / SSC Palmberg Schwerin

A. Carraro Imoco Conegliano (ITA) vs Vincente Allianz MTV Stuttgart / Developres Rzeszów

Vakifbank Istanbul (TUR) vs Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR)

Savino Del Bene Scandicci (ITA) vs Tent Obrenovac / PGE Grot Budowlani Łódź0