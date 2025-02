Gesto tanto assurdo quanto clamoroso per Valentino Rossi: la rivelazione è sorprendente! Lo ha fatto davvero, i fan stentano a crederci

Valentino Rossi continua ad essere un idolo per molti. La sua grandezza ne ha fatto una leggenda del motorsport, uno dei più grandi di tutti i tempi. Anche se adesso non corre più per la Moto GP, resta intatta la sua fama. Quindi fa scalpore fino ad un certo punto la rivelazione assurda arrivata nelle ultime ore con protagonista proprio l’ex campione mondiale.

Una passione fortissima, sfociata in una decisione clamorosa. Chissà se la notizia arriverà allo stesso Rossi, che proprio in questi giorni (domenica per l’esattezza) ha compiuto 46 (il suo amato 46…) anni. Motori e musica, spesso sono un binomio che vanno di pari passo. Nel corso degli anni sono stati tanti gli esempi che hanno legato cantanti, anche di fama internazionale, a sportivi.

Clamoroso Valentino Rossi: passione fortissima e decisione assurda

Sabato si è conclusa l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, con risultati alquanto sorprendenti. Dietro al vincitore Olly si sono piazzati Lucio Corsi e Brunori Sas. Nomi che ai più erano sconosciuti prima dell’inizio della kermesse sanremese. In queste ore, tramite le varie interviste concesse, stanno emergendo anche le passioni di questi protagonisti, come ad esempio quella della Moto Gp per Corsi.

“La Moto GP è l’unico sport che seguo perché la velocità ha lo stesso elemento della musica: l’aria“, aveva rivelato in un’intervista a “TV Sorrisi e canzoni“. “Mi affascina, la velocità vive nell’aria, la taglia. Forse è questo che mi fa amare questa disciplina, la trovo poetica. Ammiro i piloti perché la loro è una lotta contro il tempo, proprio come facciamo noi con la musica“, sono le dichiarazioni da parte del classe ’93. Dopo aver espresso il suo grande rammarico a Radio Deejay per essersi perso i test “a causa degli impegni frenetici dettati dal Festival di Sanremo, non ho avuto un momento”, c’è stata la grande rivelazione relativa a Valentino Rossi.

L’annuncio non è arrivata dal cantante in persona ma dal suo amico Giulio Bardi che ha raccontato al Tirreno di un aneddoto capitato quando decisero di andare a vedere la MotoGP al Mugello. “Lucio è appassionato da Valentino Rossi, un suo grande ammiratore. Partimmo ma non riuscimmo a trovare un hotel, abbiamo girato tutta Firenze. Tutti occupati. Alla fine decidemmo di dormire in macchina, era l’unico modo possibile. Ma per vedere Valentino Rossi questo e altro”.