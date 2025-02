Simone Inzaghi e l’Inter sono reduci da ko con la Juventus che ha acceso la polemica: allenatore nel mirino, si scatena il dibattito

Ottavi di Champions conquistati, secondo posto in campionato in piena lotta scudetto, quarti di finale di coppa Italia. Per l’Inter non si può certo parlare, almeno finora, di stagione deludente. La squadra di Inzaghi è in lotta su tutti gli obiettivi, avendo fallito solo quello della Supercoppa, sicuramente non una priorità dalle parti della Pinetina.

Certo gli ultimi risultati hanno fatto storcere il naso con Inzaghi finito nel mirino della critica. Nelle ultime quattro partite giocate in campionato, l’Inter è riuscita a portare a casa appena 4 punti (pareggio nel derby e vittoria con la Fiorentina), finendo a -2 dal Napoli di Antonio Conte che non sta certo viaggiando a ritmo folle.

L’ultimo ko, quello con la Juventus, è arrivato al termine di una partita dalle due facce, con un primo tempo in cui l’Inter avrebbe forse meritato di passare in vantaggio. Così non è stato, con il palo di Dumfries, la parata di Di Gregorio e l’occasione fallita da Lautaro Martinez, e nella ripresa è arrivato il gol di Conceicao che ha deciso il match, lasciando nello sconforto i tifosi nerazzurri. Tifosi che hanno indirizzato la loro rabbia nei confronti di Inzaghi.

Inter, i tifosi accusano Inzaghi: “Esonero subito”

L’ambiente interista si spacca dopo il ko di Torino: c’è chi accusa la società di non aver fatto mercato e chi, invece, punta il dito contro l’allenatore.

Così su X si legge che “se Inzaghi dopo il Mondiale per club lascia l’Inter fa bene: non ha il supporto della società“, ma anche “Marotta caccia Inzaghi“. Non pochi quelli che chiedono un addio immediato dell’allenatore: “Chissà quante umiliazioni dovremo subire ancora prima di leggere il comunicato d’esonero” scrive un tifoso sui social.

Un’idea condivisa anche da molti altri: “Voglio il comunicato ora dell’esonero di Inzaghi – un altro post scritto dopo la sconfitta con la Juventus – , lo bramo deve essere esonerato e deve arrivare Allegri“. C’è anche chi va più nel dettaglio e evidenzia tutti i limiti di Inzaghi palesati contro i bianconeri: “Riesuma inspiegabilmente Thuram, non contento nel secondo tempo toglie la forza trainante Bastoni-Dimarco e dulcis in fundo inserisce Correa. Per non parlare dell’ennesima prestazione anonima di Lautaro“. A questo punto la domanda è una sola: “L’esonero quando?” si chiede.

Al momento, è bene precisarlo, in casa Inter non è assolutamente in discussione la posizione di Inzaghi che deve però trovare la strada per rialzare la squadra e portarla a raggiungere gli obiettivi stagioni: andare in fondo in Champions e vincere lo scudetto. Se ci riuscisse, in pochi troverebbe il coraggio di criticare ancora Inzaghi.