Tutto pronto per Gara-3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Sabato è andata in scena la finale dei Playoff Challenge che ha visto Vallefoglia trionfare al tie-break contro Chieri e qualificarsi così alla terza competizione continentale per club 2025/2026. Ora i riflettori tornano sulla lotta per lo Scudetto, con due sfide in programma domenica 6 aprile. Sarà la partita decisiva tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci, con Orro e compagne avanti 2-0. Prosecco Doc Imoco Conegliano ed Igor Gorgonzola Novara sono invece in perfetto equilibrio e dunque questa sfida potrà indirizzare la serie da una parte o dall’altra.

Milano per chiudere i giochi, Scandicci si affida ad Antropova

Le meneghine guidate da coach Stefano Lavarini, dopo la netta vittoria per 3-0 in Gara-1, sono riuscite a spuntarla anche sul campo toscano. La Gara-2 al Palazzo Wanny è stata un’autentica battaglia, conclusasi al quinto set come i primi tre precedenti stagionali (di campionato e Coppa Italia). A Scandicci non è bastata la spinta del pubblico ed una Ekaterina Antropova magistrale, autrice di 38 punti. Dall’altra parte della rete, la collega di ruolo in Nazionale Paola Egonu si è “fermata” a 23 punti, ma Milano ha fatto la differenza a muro (14 muri vincenti contro gli 8 delle toscane) e con una migliore distribuzione. Ora le ragazze guidate da Marco Gaspari sono chiamate ad un’altra prestazione maiuscola per tentare quella che sembra un’impresa contro questa Milano, che per Gara-3 potrà contare nuovamente sul tifo del proprio pubblico.

Novara sogna l’impresa, ma Conegliano vuole tornare avanti

La grande impresa di Gara-2 l’ha firmata Novara, che non solo è riuscita a fermare la striscia di 50 vittorie consecutive di Conegliano, ma lo ha fatto con un perentorio 3-0. Una netta sconfitta, la prima in stagione, arrivata al termine di una partita in cui le pantere non sono riuscite ad esprimersi al massimo. Tanta è dunque la voglia di riscatto per Wolosz e compagne, che davanti al proprio pubblico vogliono tornare in vantaggio nella serie. Bisognerà però ritrovare un grande gioco per fermare la squadra di Lorenzo Bernardi, che si è galvanizzata ed ora vuole provare a ripetersi nella tana delle pantere, spingendo su ogni fondamentale a partire dal servizio (in gara-2 sono stati 7 gli ace).

Programma e TV semifinali Scudetto A1 Femminile 2025

Le partite delle semifinali saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcuni match verranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati. Le semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 si svolgono al meglio delle cinque gare: ecco il programma dettagliato con date e orari delle due serie e le informazioni per vedere in diretta le partite.

DOMENICA 6 APRILE (Gara-3)

15:20 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Due, DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 9 APRILE (Gara-4)

20:30 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta da definire

Eventuale Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano (orario da definire)

12-13 APRILE (eventuale Gara-5)

I RISULTATI

GARA-1

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-16, 25-13)

Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

GARA-2

Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano 2-3 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15)