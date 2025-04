Max Verstappen vince il GP del Giappone, terza tappa del mondiale di Formula 1: weekend strepitoso per l’olandese, che si conferma re di Suzuka vincendo per il quarto anno consecutivo. Weekend spettacolare per il campione del mondo in carica, che, dopo essersi costruito una grande chance strappando una pole super nella giornata di ieri, si ripete in gara tenendo a bada le arrembanti McLaren. Alle sue spalle, infatti, ecco Lando Norris, che non riesce a trovare lo spunto giusto per attaccare il rivale, e Oscar Piastri, che a sua volta nel finale si costruisce qualche occasione per l’attacco sul compagno di squadra, ma senza mai riuscire a provarlo davvero.

Giù dal podio ecco la Ferrari di Charles Leclerc, staccato dal terzetto di testa ma che, quantomeno, tiene dietro le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. In settima posizione c’è Lewis Hamilton, che guadagna una posizione rispetto al via. In generale, però, come si può notare, le posizioni sono di fatto rimaste invariate rispetto alla partenza. La gara è stata molto “bloccata”, con i piloti che, anche a causa dell’effetto aria sporca, hanno dovuto affrontare molte difficoltà nell’avvicinare i piloti davanti.

L’unico momento di sussulto per quanto riguarda la testa della corsa lo si è avuto al momento del pit stop in contemporanea di Verstappen e Norris. Più veloce la sosta del britannico, che ha anche provato un sorpasso in uscita dalla pit lane andando persino sull’erba, ma dovendo poi rinunciare. Ne esce alla grande, quindi, Max, mentre il “nuovo” compagno di squadra Yuki Tsunoda non riesce nella rimonta e resta ampiamente fuori dai migliori dieci, in dodicesima posizione.

L’ordine di arrivo di Suzuka

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) +1.423 Oscar Piastri (McLaren) +2.129 Charles Leclerc (Ferrari) +16.097 George Russell (Mercedes) +17.362 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +18.671 Lewis Hamilton (Ferrari) +29.182 Isack Hadjar (Racing Bulls) +37.134 Alexander Albon (Williams) +40.367 Oliver Bearman (Haas) +54.529 Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Ferrari) Jack Doohan (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin)

Le pagelle GP

VERSTAPPEN, 10: fine settimana da sogno per Max, che vince per la quarta volta consecutiva in Giappone e batte il record di Michael Schumacher. Semplicemente perfetto, non sbaglia niente e si rende inattaccabile dalle McLaren.

NORRIS, 7: una gara a rincorrere, a vedere l’obiettivo così vicino ma così inattaccabile. Non trova mai lo slancio giusto per poter attaccare Max e, anzi, è sempre sotto pressione da parte del compagno.

PIASTRI, 8: ne aveva di più rispetto a Lando e sembrava poter essere in grado di attaccarlo, ma su questa pista i sorpassi sono spesso complicati.

LECLERC, 7: vedere la Ferrari mai in lotta per il podio è frustrante, ma conduce comunque una gara pulita con una macchina inferiore tenendo a bada le Mercedes.

RUSSELL, 6: dal punto di vista di George, invece, gara lineare, forse troppo.

ANTONELLI, 8: da parte dell’italiano, invece, il risultato di oggi è un’altra grande conferma del suo talento. Pilota più giovane a condurre un GP (anche se per poco, nel momento in cui tutti stavano effettuando i pit stop) nonché pilota più giovane a realizzare un giro veloce. Tutto questo per chiudere a poco più di un secondo dal compagno di squadra.

HAMILTON, 5.5: in una gara così bloccata, nemmeno Sir Lewis può fare molto per recuperare posizioni. Recupera giusto quella su Hadjar (7.5: altro rookie che sta dimostrando cose molto buone, e che finalmente, dopo il grave errore di Melbourne, trova i suoi primi punti stagionali), ma il distacco dal sesto posto è davvero troppo ampio, anche a causa di una media che non si accende.

CLASSIFICA PILOTI

Lando Norris (McLaren) 62 punti Max Verstappen (Red Bull) 61 Oscar Piastri (McLaren) 49 George Russell (Mercedes) 45 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30 Charles Leclerc (Ferrari) 20 Alexander Albon (Williams) 18 Lewis Hamilton (Ferrari) 15 Esteban Ocon (Haas) 10 Lance Stroll (Aston Martin) 10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6 Oliver Bearman (Haas) 5 Isack Hadjar (Racing Bulls) 4 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 3 Carlos Sainz (Williams) 1 Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Jack Doohan (Alpine)

CLASSIFICA COSTRUTTORI