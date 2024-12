Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della diciottesima giornata della Serie A 2024/2025. Inizia un nuovo turno, l’ultimo dell’anno solare e il penultimo del girone di andata, e ci sono tanti scontri di indubbio interesse. Su tutti, Lazio-Atalanta, in cui la capolista è impegnata sul campo dei biancocelesti un po’ in appannamento ma sempre nelle zone nobili della classifica. C’è anche Juventus-Fiorentina tra le partite di estrema importanza: i bianconeri devono correre ma i viola, reduci da un ko, hanno bisogno di dare un segnale contro una diretta concorrente. In trasferta sul campo del Cagliari in crisi c’è l’Inter, mentre il Napoli ospita il Venezia che si ritrova in un buon momento di forma. Il big match di questo turno, a ogni modo, è quello tra Milan e Roma, che però sono entrambe indietro in classifica e devono dare seguito all’ultima vittoria.

Andiamo allora a scoprire di seguito chi commenterà gli incontri del diciottesimo turno di Serie A, ricordando che su Dazn saranno visibili tutte e dieci le partite, di cui sette in esclusiva assoluta, le altre tre invece saranno trasmesse anche sui canali di Sky Sport. Dal 28 dicembre al 30 dicembre, pertanto, ecco la programmazione completa con orari ed emittente, oltre ovviamente all’indicazione sui telecronisti che commenteranno gli incontri.

I TELECRONISTI SU DAZN E SKY DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA

Sabato 28 dicembre 2024

ore 15 Empoli-Genoa

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

ore 15 Parma-Monza

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni

ore 18 Cagliari-Inter

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni

ore 20.45 Lazio-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini

su Sky

Telecronaca: Riccardo Gentile e Luca Marchegiani

Domenica 29 dicembre 2024

ore 12.30 Udinese-Torino

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Alessandro Budel

ore 15 Napoli-Venezia

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Dario Marcolin

ore 18 Juventus-Fiorentina

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Valon Behrami

su Sky

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Blerim Dzemaili

ore 20.45 Milan-Roma

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo

Lunedì 30 dicembre 2024

ore 18.30 Como-Lecce

su Dazn

Telecronaca: Luca Farina e Alessandro Budel

ore 20.45 Bologna-Verona

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Fabio Bazzani

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi