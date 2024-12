Il Real Madrid con ogni probabilità sarà grande protagonista del prossimo mercato di gennaio.

La squadra di Carlo Ancelotti nei primi mesi di questa stagione è stata duramente colpita dagli infortuni, con il tecnico Blancos che spesso ha dovuto inventare la formazione e adattare calciatori anche fuori ruolo. Tantissimi i problemi avuti dai calciatori madrileni, con infortuni di più settimane e anche ripetuti, come nel caso di Rodrygo ed Eduardo Camavinga. Tra i tanti stop i più gravi sono stati sicuramente quelli di Dani Carvajal ed Eder Militao, che hanno riportato a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un doppio infortunio che ha minato le certezze difensive del Real Madrid, che in poche ore ha perso praticamente metà della difesa titolare. Due gravi problemi che, uniti alla lungodegenza di David Alaba, hanno messo in crisi la difesa del Real.

Nelle ultime settimane è stato promosso in prima squadra in pianta stabile Raul Asencio, difensore classe 2003 cresciuto nel settore giovanili che ha anche avuto un buon impatto al fianco di Antonio Rudiger. Spesso, inoltre, Ancelotti ha anche adattato al centro della difesa Aurelien Tchouameni, con il centrocampista che si è sacrificato arretrando la sua posizione in campo. In attesa del rientro di Alaba, che dovrebbe avvenire gradualmente nel mese di gennaio, i Blancos starebbero pensando ad un ex Juventus per rinforzare il pacchetto centrale.

Huijsen nel mirino del Real per gennaio: i Blancos pronti ad affondare il colpo

A pochi giorni dall’apertura del mercato di gennaio il Real Madrid pare abbia fatto la sua scelta per la difesa. La dirigenza dei Blancos, infatti, starebbe monitorando attentamente Dean Huijsen, difensore classe 2005 che il Bournemouth ha acquistato dalla Juventus in estate per circa 35 milioni di euro. Il difensore olandese, dopo qualche settimana di ambientamento, sta rendendo in maniera splendida con la maglia rossonera e si è fatto notare in Premier League anche per i due gol importanti segnati contro Tottenham e Manchester United.

Secondo quanto riportato da AS in Spagna, il Real vorrebbe anticipare la concorrenza e portare subito Huijsen a Madrid, per permettergli di essere il difensore del presente al fianco di Rudiger, ma anche e soprattutto il difensore del futuro. Una scelta netta del Real, che dopo aver portato al Santiago Bernabeu tanti giovani di ottime speranze, da Arda Guler ad Endrick passando per le ormai stelle Camavinga e Bellingham, vorrebbe continuare ad investire sui giovani.

In pochi mesi dalla Juventus al Real Madrid, con un breve percorso in Premier League: Dean Huijsen è vicino al grande salto.