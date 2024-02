Caso Vannacci, La Nazione: Paola Egonu si oppone a richiesta pm archiviazione querela

Nuovo episodio della vicenda giudiziaria tra il generale Roberto Vannacci e la pallavolista azzurra Paola Egonu. Come riporta il quotidiano La Nazione infatti, è emerso anche un fascicolo d’indagine per diffamazione, aperto dopo la querela sporta la stella dell’Allianz Milano in seguito alle frasi del militari sui tratti somatici dell’opposto della Nazionale di Velasco. Queste le parole incriminate: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli etruschi sono giunti ai giorni nostri“. La querela, depositata a Bergamo, è stata trasmessa a Lucca per competenza territoriale, dal momento che Vannacci risiede a Viareggio. Il pubblico ministero ha optato per l’archiviazione, decisione però impugnata dalla stessa Egonu e dunque adesso si attende la decisione del gup. Due le strade possibili: procedere con l’archiviazione o disporre il giudizio per il generale.