Crystal Palace, Hodgson si dimette dopo il malore: “Club speciale, ho deciso di farmi da parte”

Tramite una nota ufficiale, il Crystal Palace è tornato a parlare dell’improvviso cambio in panchina. con l’addio di Roy Hogdson che sarà verosimilmente sostituito da Oliver Glasner. Non si è trattata infatti di una scelta della società, bensì dello stesso Hodgson, che dopo il malore accusato di recente ha rassegnato le dimissioni. “Questo club è speciale per me e mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui. Ho avuto la possibilità di fare ciò che amo e di lavorare al fianco di giocatori e staff di alto livello. Tuttavia, capisco che per il club possa risultare utile pianificare il futuro in anticipo, quindi ho preso la decisione di farmi da parte” ha dichiarato il tecnico, in buone condizioni dopo il ricovero in ospedale.