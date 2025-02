Il grande volley, dopo l’avvincente turno infrasettimanale, torna a dare spettacolo nel fine settimana del 15 e 16 settembre con la 23^ giornata di Serie A1 Femminile 2024/2025. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Chieri e Scandicci, due squadre che stanno affrontando impegni anche in Europa (Challenge Cup e Champions League rispettivamente). Le piemontesi di Bregoli, reduci dalla sofferta vittoria a Vallefoglia, vogliono sfruttare le mura amiche per mettere in difficoltà le toscane, che puntano al 18esimo successo in campionato per difendere la seconda posizione. In vetta alla classifica, infatti, c’è sempre l’imbattuta Conegliano, che domenica scenderà sul campo di Novara, quarta e reduce dalla nettissima vittoria in trasferta contro Talmassons.

Gioca in casa l’altra big del campionato, Milano, che vuole mettersi alle spalle la doppia sconfitta contro l’Imoco (in finale di Coppa Italia e mercoledì nel turno infrasettimanale di regular season). Le meneghine di Stefano Lavarini (con l’incognita della presenza di Alessia Orro) ospita Bergamo, settima e a caccia di una grande prestazione per tornare a sorridere dopo quattro risultati negativi. Forte proprio della vittoria sul campo delle rossoblù è Pinerolo, che davanti al proprio pubblico sfida ora Vallefoglia. Le piemontesi di coach Marchiaro vanno a caccia della nona vittoria stagionale che consentirebbe loro di rimanere a debita distanza dalla zona retrocessione e al contempo avvicinarsi all’ottavo posto delle marchigiane di Andrea Pistola. Grande attesa poi per gli scontri diretti nella parte bassa della classifica, in cui la lotta per la salvezza è più accesa che mai: scopriamoli di seguito.

CUNEO-TALMASSONS E ROMA-PERUGIA: SI GIOCA PER LA SALVEZZA

Il primo duello-salvezza di giornata vede a confronto Roma e Perugia. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dodicesime con 16 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare a vincere dopo le due sconfitte rimediate a Potsdam (in Challenge Cup) e Scandicci. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Andrea Giovi, che con la vittoria interna contro Firenze ha fatto un ulteriore passo verso la permanenza nella massima serie salendo a quota 19 punti al decimo posto.

Bottino di 19 punti anche per Cuneo, undicesima, che si è aggiudicata entrambi i confronti diretti contro Perugia e Firenze, prima di incappare nello stop di Busto Arsizio nell’ultimo turno. Signorile e compagne vogliono ora conquistare la settima vittoria stagionale per allontanarsi ulteriormente dalle ultimissime posizioni. L’avversaria è Talmassons, fanalino di coda della classifica con 13 punti. Le friulane di coach Leonardo Barbieri, reduci dalle nette sconfitte contro le big Milano e Novara, devono cercare punti ad ogni costo per tenere vivo il sogno salvezza.

Ha bisogno di un risultato positivo anche Firenze, che arriva da otto sconfitte di fila, fra cui pesano le ultime tre rimediate contro Cuneo, Roma e Perugia. Le bisontine guidate da Federico Chiavegatti (al terzo match da primo allenatore dopo l’esonero di Bendandi), 13esime con due lunghezze di vantaggio su Talmassons, hanno però bisogno di una grande prestazione per fermare Busto Arsizio, che tra le mura amiche difficilmente concede spazio alle avversarie.

Le partite della decima giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). Altre due partite, invece, saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 15 FEBBRAIO

18:00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta RaiPlay e volleyballworld.tv

DOMENICA 16 FEBBRAIO

16:00 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17:00 Wash4Green Pinerolo vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta volleyballworld.tv

17:00 Il Bisonte Firenze vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta volleyballworld.tv

17:00 Smi Roma Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta volleyballworld.tv

18:00 Honda Olivero Cuneo vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

19:00 Numia Vero Volley Milano vs Bergamo – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

Sempre Conegliano saldamente al comando della classifica dopo la nona giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano. Alle sue spalle tre squadre con lo stesso bilancio di vittorie e sconfitte, ma punteggio totale differente: Scandicci è seconda, Milano terza e Novara quarta.