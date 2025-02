Altro che Victor Osimhen: non sarà più lui il nuovo attaccante della Juve per la prossima stagione. 65 milioni per il bomber, i dettagli

Lavori in corso per l’attacco che verrà della Juventus. La vicenda di Dusan Vlahovic coinvolge i bianconeri da qualche tempo: è chiaro che il serbo andrà via a fine stagione. Non rinnoverà, era palese quando era un punto fermo dell’undici piemontese figuriamoci ora che ha perso il posto da titolare. Per la sua sostituzione, da sempre, era dato in pole Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano attualmente al Galatasaray ma di proprietà del Napoli tornerà nel capoluogo partenopeo a fine stagione e si preannuncia una battaglia per trovargli una nuova sistemazione. Cristiano Giuntoli lo vorrebbe con sé dopo averlo già portato in azzurro ma non sarà facile strapparlo a De Laurentiis. Per questo la società sta iniziando a guardarsi intorno per nuovi obiettivi. Il primo resta confermare Kolo Muani, dopo l’impatto-boom avuto con il mondo Juve. Bisognerà comunque parlarne con il PSG, in quanto c’è da trovare un accordo con il club proprietario del suo cartellino.

Juve, nuovo bomber nel mirino di Giuntoli: non è Osimhen! Il piano

L’idea, poi, è quella di affiancare al francese una nuova punta di peso, un pezzo da novanta che possa essere l’attaccante titolare del presente e del futuro. Per dare anche modo a Thiago Motta (sempre se sarà lui l’allenatore dell’anno prossimo) di poter giocare anche con due punte. Occorre, come detto, trovare un nuovo bomber e la dirigenza sembra averlo individuato.

Come riportato da alcuni insider di mercato, la Juve è finita con prepotenza su Benjamin Sesko. Il classe 2003 lascerà con ogni probabilità il Lipsia entro fine stagione e offre le giuste garanzie per caratteristiche: è giovane, ha un mix di esplosività, fisicità e la duttilità di poter svariare sull’intero fronte offensivo. Secondo gli esperti si integrerebbe alla perfezione nel gioco offensivo dell’ex tecnico del Bologna molto più di quanto faccia oggi Vlahovic. Insomma potrebbe al tempo stesso partecipare alla manovra offensiva, fare riferimento lì davanti ma rispondere anche ai compiti difensivi tanto cari a Motta, alternando profondità e combinazioni di gioco. Il prezzo?

Sesko ha una clausola rescissoria con il Lipsia che ammonta a 65 milioni di euro. Questo è il prezzo da pagare per prendere lo sloveno. Giuntoli e il team mercato bianconero si stanno convincendo a compiere questo sforzo per arrivare ad un profilo di sicuro avvenire e fare il salto di qualità anche nel reparto offensivo.