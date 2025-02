Proprio quando le cose sembravano aver preso una buona piega, per Thiago Motta è arrivata una notizia decisamente gradevole. I bianconeri dell’ex tecnico del Bologna sono fuori dalla Champions.

La Juventus sta riprendendo lentamente a vincere con continuità e, anche se il gioco tende a latitare, Thiago Motta ha trovato conforto nel nuovo acquisto Kolo Muani e in un ambiente ben più saldo rispetto a qualche settimana fa. La vittoria sul PSV lascia ben sperare anche per il cammino in Champions e di fatto mantiene la Juventus a competere su tre fronti, se contiamo anche la Serie A e la Coppa Italia.

Nessun dramma quindi per Thiago Motta e i suoi ragazzi, che possono ancora fare la differenza fino a fine stagione e con tante partita ancora da affrontare. Nelle prossime settimane ci saranno due sfide decisive per il percorso bianconero, perché oltre al big match contro l’Inter, in programma domani a Torino, ci sarà da assicurarsi il passaggio del turno nella sfida di ritorno in Champions, contro gli olandesi che arriveranno affamati allo scontro. La notizia più preoccupante per Motta però, arriva dalle altre sorelle di Serie A, poiché a causa loro l’undici bianconero al momento è fuori dalla prossima edizione di Champions League.

Disfatta italiana, il ranking UEFA punisce la Juventus

Se lo scorso anno fu una stagione d’oro per l’Italia a livello europeo, grazie al quale cinque squadre del nostro campionato hanno potuto prendere parte alla massima competizione europea, non si può dire lo stesso per la stagione in corso. Al momento infatti l’Italia ha perso posizioni nel Ranking Uefa e dopo le sfide europee di questa settimana le cose sono andate ancora peggio. Inter e Juventus hanno fatto il loro dovere contro Monaco e PSV, ma le sorelle non sono state altrettanto all’altezza e hanno perso punti importanti.

Le sconfitte del Milan contro Dinamo Zagabria e Feyenoord, quella dell’Atalanta contro il Brugge e il pareggio della Roma hanno permesso alla Spagna di affrancarsi saldamente in seconda posizione, relegando l’Italia sul terzo gradino del podio. La Spagna si attesta a quota 18.036 grazie alle vittorie di Real Madrid, Betis e Real Sociedad, mentre per il nostro Paese i punti sono 17.687 e ci sarà da faticare molto per recuperare la posizione. Sarà quindi fondamentale che le squadre impegnate nei play-off passino il turno e che Lazio e Fiorentina facciano al meglio nei prossimi turni di Europa League e Conference League. Per ora comunque, la Juventus è fuori dai giochi.