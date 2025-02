Archiviata la Coppa Italia, si torna subito in campo con un turno infrasettimanale di campionato: ecco la 22^ giornata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le prime a sfidarsi, nell’anticipo di martedì 11 febbraio, sono Vallefoglia e Chieri. La squadra di Andrea Pistola, ottave in classifica e con buon margine sulle inseguitrici, vogliono sfruttare il campo amico per ripetere la strepitosa vittoria ottenuta contro Scandicci nell’ultimo turno. Dall’altra parte della rete ci sono le piemontesi di Giulio Bregoli, che arriva dalla bella vittoria ad Istanbul nell’andata delle semifinali di Challenge Cup. Mercoledì 12 febbraio poi si entra nel vivo con le altre sei partite di questo turno infrasettimanale: scopriamo quali sfide ci attendono.

TUTTI I RISULTATI DI REGULAR SEASON

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

ANCORA SFIDA CONEGLIANO-MILANO, SI INFIAMMA LA LOTTA SALVEZZA

Cuneo, decima in classifica, affronta una trasferta importante per rimanere a debita distanza dalla zona retrocessione. Le piemontesi, dopo le belle vittorie negli scontri diretti contro Perugia e Firenze, proveranno a fare punti anche a Busto Arsizio, reduce dalle sconfitte contro tre big (Milano, Conegliano e Novara) e dunque a caccia di riscatto. Talmassons proverà a strappare altri punti a Novara (all’andata in Piemonte finì al tie-break), che nella semifinale di Coppa Italia ha messo in difficoltà la capolista Conegliano. Le friulane, ultime in classifica, vogliono però dare ancora una volta il massimo davanti al proprio pubblico. Scontro diretto in chiave salvezza, invece, tra Perugia e Firenze, rispettivamente 11esima e 13esima separate da un punto. Le bisontine cercano una grande prestazione in trasferta per interrompere la serie di sette risultati negativi, mentre le ragazze di Giovi vogliono riscattare il ko rimediato a Cuneo per rilanciarsi subito.

Servirà un’autentica impresa a Roma, pronta a dare il massimo per fare un ulteriore passo verso la permanenza nella massima serie. Ad attendere le giallorosse di Cuccarini c’è Scandicci, che vuole rialzarsi dopo le sconfitte rimediate in casa contro Vallefoglia e in semifinale di Coppa Italia contro Milano. Proverà invece a consolidare la nona posizione Pinerolo, distante 11 lunghezze dalla zona Playoff e con un margine non troppo sicuro sulle inseguitrici. Le piemontesi, reduci da quattro sconfitte consecutive, fanno visita a Bergamo, sesta ed anch’essa a caccia di riscatto dopo tre ko di fila. A chiudere questa giornata è il big match tra Conegliano e Milano, che tornano a sfidarsi appena tre giorni dopo la finale di Coppa Italia che ha incoronato per la settima volta le pantere. Le venete di Daniele Santarelli sono ancora imbattute, ma Orro e compagne sono determinate a mettere in difficoltà le rivali.

PROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA A1 FEMMINILE 2024/2025 VOLLEY

Le partite della nona giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

20:30 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta volleyballworld.tv

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

20:00 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Honda Olivero Cuneo – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

20:30 Bergamo vs Wash4Green Pinerolo – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Cda Volley Talmassons Fvg vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta volleyballworld.tv

20:30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Il Bisonte Firenze – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

20:30 Savino Del Bene Scandicci vs Smi Roma Volley – Diretta volleyballworld.tv

20:45 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

LA CLASSIFICA DOPO 21 GIORNATE

Prima posizione invariata con Conegliano sempre davanti a tutte al termine dell’ottava giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano. Seconda posizione per Milano, che precede a sua volta Scandicci e Novara, rispettivamente terza e quarta. Nella zona bassa della classifica quattro squadre sono racchiuse in tre punti e lottano per la salvezza. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.