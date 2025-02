Moise Kean e Dusan Vlahovic sono, seppur per motivi diversi, due dei grandi protagonisti del campionato italiano fino a questo momento.

Dopo aver condiviso l’esperienza alla Juventus, l’attaccante della Nazionale italiana ha deciso la scorsa estate di lasciare la Vecchia Signora per trovare una maglia da titolare e dunque continuità di minutaggio. Una scelta che gli ha permesso di giocarsi le sue chance e che, come dimostrano i numeri, sta incredibilmente pagando. La scelta di vestire la maglia della Fiorentina è stata una manna dal cielo per Moise Kean, che si sta dimostrando tra i migliori attaccanti della Serie A. Con quindici gol in campionato, uniti ad altri quattro tra Coppa Italia e Conference League, il bomber della Viola sta trascinando la squadra di Raffaele Palladino.

Dall’altro lato, invece, Dusan Vlahovic sta vivendo una stagione difficilissima in maglia bianconera e il recente arrivo di Randal Kolo Muani ha definitivamente gettato ombre sul suo percorso a Torino. L’exploit del bomber francese, che ha fatto cinque gol in tre partite decidendo le vittorie contro l’Empoli e contro il Como, ha relegato praticamente ad alternativa il serbo, che sembra essere ai margini del progetto Juve nonostante le parole positive di Thiago Motta nei suoi confronti. Una situazione che potrebbe spingere Vlahovic lontano dalla Juventus, con l’Arsenal in pole position per accaparrarselo.

Vlahovic, Lautaro o… Kean! I Gunners guardano in casa Fiorentina

Tra Dusan Vlahovic, che è il preferito dell’Arsenal per una serie di condizioni favorevoli, e Lautaro Martinez, che è il grande sogno ma quasi irrealizzabile, potrebbe incredibilmente inserirsi proprio Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina con la sua stagione devastante ha ovviamente attirato su di se gli occhi delle big d’Europa. A rendere ancora più appetibile la situazione legata all’ex attaccante della Juventus è la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Infatti, in sede di acquisto la scorsa estate, nel contratto di Moise Kean è stato inserita una clausola rescissoria da cinquantadue milioni di euro. Una cifra che, solo sei mesi fa, sembrava essere puramente simbolica, ma che oggi con l’exploit dell’attaccante italiano potrebbe diventare una grandissima occasione per tutte le grandi d’Europa. Un investimento di poco superiore ai cinquanta milioni per un attaccante potenzialmente da venticinque gol a stagione potrebbe essere una grandissima occasione per chiunque, motivo per cui Moise Kean potrebbe finire al centro del mercato.

L’Arsenal, che aveva messo Dusan Vlahovic in cima alla lista, potrebbe decidere di abbandonare la pista legata al serbo e tuffarsi su Moise Kean, riempendo di milioni le casse della Fiorentina.