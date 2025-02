Lo scandalo arbitrale può portare a conseguenze anche sulla classifica: in arrivo la penalizzazione di tre punti per il club

Gli arbitri sul banco degli imputati. Dall’Italia alla Spagna, non c’è campionato in cui non ci si lamenta delle decisioni dei direttori di gara.

Nel campionato spagnolo è il Real Madrid ad avere iniziato una vera e propria battaglia contro la classe arbitrale, con tanto di comunicati ufficiali da parte del club blanco, della Liga e delle squadre avversarie. In Italia l’ultimo weekend ha visto numerose proteste contro le decisioni degli arbitri: il Como furioso per il mancato rigore per il tocco di mano di Gatti (ma per l’Aia la decisione è stata corretta), il Torino altrettanto ancora per un presunto penalty non assegnato in pieno recupero contro il Genoa.

Niente però in confronto con quel che è accaduto in Turchia dove la partita tra Galatasaray e Adana è durata soltanto mezz’ora: il club ospite, infatti, dopo circa trenta minuti di gioco ha deciso di abbandonare il campo come segno di protesta contro gli arbitri. A causare la reazione dell’Adana sarebbe stato il calcio di rigore assegnato ad inizio gara per un presunto fallo su Mertens, penalty poi trasformato da Morata.

Turchia, l’Adana rischia una penalizzazione

Ora toccherà alla Federazione decidere le conseguenze della decisione dell’Adana e c’è il rischio concreto che per la formazione, attualmente ultima in classifica, arrivi una vera stangata.

Appare scontata la sconfitta a tavolino con i tre punti per la vittoria che andrebbero al Galatasaray, ma la sanzione non potrebbe limitarsi a questo. Oltre ad una possibile sanzione pecunaria, non è da escludere che arrivi anche una penalizzazione in classifica. Stando ai precedenti (un episodio simile in Turchia accadde già nello scorso campionato), è probabile che arrivino tre punti di penalizzazione per quanto accaduto.

Un’eventualità che complicherebbe ulteriormente il campionato dell’Adana che già così versa in una situazione disperata. In classifica, infatti, la squadra è ultima con appena cinque punti e già sta scontando una penalizzazione di tre punti. La salvezza è ormai quasi impossibile considerati i 18 punti da recuperare e dopo quanto accaduto con il Galatasaray potrebbe ulteriormente crescere il divario. Retrocessione praticamente certa, mentre in Turchia infiamma la polemica con il duro attacco del Fenerbahce proprio al Galatasaray, le due squadre in lotta per il titolo. Un durissimo comunicato diramato dopo la sospensione della partita che ha acceso ulteriormente il clima.