L’ex allenatore del Liverpool può sbarcare in Formula 1: l’annuncio rappresenta una vera e propria sorpresa, ecco cosa farebbe

Nel calcio ha vinto tutto ciò che un allenatore potrebbe sognare di vincere. Campioni e coppe sono state il suo bottino di caccia negli anni al Borussia Dortmund prima e, soprattutto Liverpool, poi.

Da un anno Jurgen Klopp ha deciso di mettere in pausa la sua carriera: dopo l’addio ai Reds, non ha voluto riprendere subito ad allenare, preferendo lasciar decantare un po’ e riposarsi. Ora ha iniziato una nuova avventura in un ruolo insolito: ha accettato, infatti, l’incarico di ‘Head of Global Soccer’ alla Red Bull.

Il tedesco non sarà impegnato direttamente e quotidianamente sul campo, ma si occuperà di supervisionare la rete di club calcistici che fanno parte della galassia Red Bull e supporterà le operazioni di scouting e darà un contributo nella formazione degli allenatori. Un ruolo nuovo che Klopp ha accettato ben volentieri e che potrebbe aprire delle strade nuove e impensabili fino a qualche tempo fa per lui. Strade che potrebbero portare anche su una…pista! Già perché il legame con la Red Bull potrebbe sfociare in una collaborazione allargata che includa anche la scuderia di Formula 1.

Non un’ipotesi campata in aria, ma una precisa indicazione di Helmut Marko, consigliere del team austriaco dell’automobilismo che ha parlato proprio di Klopp e della possibilità che dia anche il suo sostegno per la squadra di F1.

Klopp in F1, l’annuncio di Marko

Helmut Marko è stato uno dei protagonisti della lotta intestina dello scorso anno in Red Bull che ha rischiato di portare Max Verstappen lontano dalla scuderia austriaca.

Il consigliere della scuderia ha parlato nel corso di un’intervista a RTL/ntv e sport.de, soffermandosi anche sul nuovo incarico che andrà a ricoprire Klopp nell’area calcistica della galassia REd Bull: “Non so come riuscirà a gestire tutto, tra continenti e altri aspetti. Ma, visto che il calcio è fondamentale per noi, credo che sia stata la miglior mossa che potessimo fare“.

Una mossa che, come detto, Marko vorrebbe allargare anche alla Formula 1: “Mi piacerebbe” ha affermato l’ex pilota, motivando poi il motivo del suo sì. “Oltre ad essere un allenatore straordinario, è anche un grande motivatore“. E chissà che un giorno non vedremo proprio Jurgen Klopp ai box della Red Bull, magari a dare la carica a Max Verstappen prima di un Gran Premio decisivo. Scenario sicuramente suggestivo.