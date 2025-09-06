I Mondiali di volley femminile di questo 2025 hanno regalato l’ennesima gioia all’Italia: le azzurre hanno conquistato la finale battendo il Brasile.

Una giornata da incorniciare e da ricordare quella di oggi – sabato 6 settembre – per l’Italia femminile di pallavolo guidata dal CT Velasco che contro il Brasile ai Mondiali ha fatto ancora una volta la storia. Le azzurre sono andate in difficoltà, ma hanno stretto i denti e hanno strappato il pass per l’accesso alla finale dei Mondiali di volley femminile di questo 2025.

Mondiali volley femminile, un’Italia stoica supera il Brasile: sarà finale contro la Turchia

Dopo il netto 3-0 contro la Polonia, nelle semifinali del Mondiale di volley l’Italia ha trovato un Brasile ostico ma nonostante le difficoltà ha compiuto un’impresa. A mettere la firma sulla conquista della finale è stata Paola Egonu che ha messo a segno il punto del 15-13 a favore delle azzurre.

L’Italia di Velasco è così riuscita a vincere la semifinale con un 3-2 al tie-break contro un super Brasile che ha dato filo da torcere punto dopo punto. Questi i punteggi dei cinque set: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13. Nella giornata di domani – domenica 7 settembre alle ore 14:30 – la Nazionale Italiana di volley se la vedrà quindi in finale contro la Turchia per provare a scrivere la storia.