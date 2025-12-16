Tiro a volo, ufficiale il sistema di qualificazione per Los Angeles 2028
Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il sistema di qualificazione per il tiro a volo in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Definiti numero di posti, criteri di accesso, calendario delle gare valide e distribuzione delle quote tra Mondiali, Coppa del Mondo ed eventi continentali.
Via libera del CIO al percorso di qualificazione
Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha ufficialmente approvato il sistema di qualificazione per il tiro a volo ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
La proposta è stata elaborata dall’ISSF seguendo i Principi del Sistema di Qualificazione adottati dal CIO nel marzo 2025, con l’obiettivo di garantire equità, rappresentanza globale e accesso meritocratico alla competizione olimpica.
I principi alla base del sistema
I criteri fissati dal CIO prevedono:
la partecipazione dei migliori atleti al mondo
la rappresentanza universale
l’opportunità di accesso per tutti i Comitati Olimpici Nazionali
un sistema di qualificazione equo e paritario
un periodo massimo di due anni per lo svolgimento degli eventi di qualificazione
Il tiro a volo rientra tra i 26 sport il cui percorso di qualificazione è stato approvato nella riunione dell’Esecutivo.
Eventi e quote disponibili
Il programma olimpico del tiro a volo comprenderà cinque eventi:
trap maschile
skeet maschile
trap femminile
skeet femminile
trap a coppie miste
Per ogni gara individuale saranno disponibili 28 posti olimpici.
Ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare al massimo due atleti per specialità individuale.
Requisiti di eleggibilità e periodo di qualificazione
Per essere eleggibili, gli atleti dovranno ottenere il punteggio minimo di qualificazione (MQS) in competizioni designate come valide per la qualificazione olimpica.
Il periodo utile per conseguire i pass olimpici sarà compreso tra il 31 luglio 2026 e il 1° maggio 2028.
Ogni atleta potrà ottenere un solo pass olimpico per il proprio Paese. Ai Campionati del Mondo ogni Nazione potrà conquistare una sola quota per evento, mentre nelle altre gare di qualificazione sarà possibile ottenerne fino a due per specialità.
Trap a coppie miste: come si accede
Per la gara del trap a coppie miste, le squadre dovranno essere composte esclusivamente da atleti già qualificati nelle prove individuali.
La classifica olimpica sarà determinata dalla somma dei punteggi dei due componenti, individuando così le migliori 18 squadre ammesse alla competizione olimpica.
Mondiali, Coppa del Mondo ed eventi continentali
In ciascuna specialità individuale conquisteranno il pass olimpico:
i primi tre classificati ai Campionati del Mondo 2026 di Doha
i primi tre ai Campionati del Mondo 2027 de Il Cairo
i vincitori delle quattro tappe della Coppa del Mondo 2027
In questo modo verranno assegnate le prime 10 quote olimpiche.
Le quote continentali e gli ultimi pass
Altre 15 quote saranno distribuite tramite eventi continentali.
Per l’Europa, in ogni specialità individuale, saranno disponibili 5 pass olimpici, assegnati attraverso Campionati Europei e/o Giochi Europei.
Il quadro finale sarà completato da:
1 quota riservata al Paese ospitante
1 quota universale
1 quota assegnata tramite Ranking Olimpico aggiornato al 1° maggio 2028
Solo la quota universale e quella tramite ranking saranno nominali.