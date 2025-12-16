È stato presentato questo pomeriggio, nel Salone d’Onore del CONI, il progetto “Ecoblade”, il nuovo programma della Federazione Italiana Scherma che promuove il riciclaggio delle lame spezzate in acciaio maraging, non solo per ridurre i rifiuti e la nostra impronta di carbonio ma anche per supportare economicamente le società affiliate, gli atleti e le loro famiglie.

In cosa consiste il progetto Ecoblade

Ma come andrà svilupparsi tale progettualità? Acciaierie Valbruna, azienda vicentina leader nella produzione di acciai speciali, riceverà dalla FIS tutte le lame spezzate, che saranno recuperate in appositi punti di raccolta durante la stagione agonistica, e ne curerà il processo di riciclo. Le lame verranno infatti fuse insieme ad altri metalli per essere trasformate in barre di acciaio inossidabil: i proventi saranno destinati alle società schermistiche italiane.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Ecoblade rappresenta la visione di una FIS che continua sì a guardare all’eccellenza agonistica per i risultati internazionali ma anche all’impegno sociale per lanciare messaggi sempre più importanti alle nuove generazioni. Ed è significativo che ciò accada proprio al termine del 2025, un anno in cui la Federscherma ha conquistato per 140 medaglie tra Europei e Mondiali, oltre a sei Coppe del Mondo”, afferma con orgoglio il presidente di Federschema Luigi Mazzone.

“Chi avrebbe mai pensato di riutilizzare le lame che si spezzano”, si chiede il presidente del CONI Luciano, Buonfiglio, “però è meraviglioso perchè si fa uso di materiale che sarebbe diventato rifiuto. Miglior momento non poteva esserci per augurarvi un sereno natale e che il 2026 vi possa portare ogni bene”.

In occasione della Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada, svolta a Roma lo scorso novembre, è stato allestito un primo punto di raccolta segnando l’inizio di un percorso che si pone l’ambizioso obiettivo di “ridare vita” alle circa 50mila lame che ogni anno si spezzano durante le attività agonistiche e addestrative della scherma italiana.

Prossime tappe della raccolta saranno Legnano (2^ Prova Nazionale di spada dal 16 al 18 gennaio), Brescia (2^ Prova Nazionale di fioretto dal 23 al 25 gennaio), Foggia (2^ Prova Nazionale di sciabola dal 13 al 15 febbraio), Caorle (Campionati Italiani Under 23 previsti dal 28 febbraio al 1° marzo), Piacenza (Campionati Italiani dalla Serie A2 alla C in programma dal 13 al 16 marzo) e Riccione (nel lungo periodo di competizioni di tutte le categorie che scatterà in Romagna il 23 aprile per concludersi il 14 maggio).