Il grande golf internazionale resta protagonista su Sky e NOW con l’AfrAsia Bank Mauritius Open, in programma da giovedì 18 a domenica 21 dicembre. Sul percorso de La Réserve Golf Links, cinque azzurri rappresenteranno l’Italia in uno degli eventi più suggestivi del DP World Tour, tra oceano, tecnica e spettacolo.

Il DP World Tour in diretta su Sky da Mauritius

Nuovo appuntamento di prestigio per il DP World Tour 2026, che da giovedì 18 a domenica 21 dicembre fa tappa a Bel Ombre, sull’isola di Mauritius. L’AfrAsia Bank Mauritius Open andrà in scena sul tracciato de La Réserve Golf Links, all’interno dell’Heritage Golf Club, uno dei percorsi più affascinanti e selettivi del calendario internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un evento che unisce spettacolarità e contenuti tecnici di alto livello, ideale per testare condizione e ambizioni dei protagonisti del circuito europeo.

Cinque italiani al via del torneo

Saranno cinque gli azzurri impegnati sul green mauriziano:

Francesco Laporta

Andrea Pavan

Renato Paratore

Stefano Mazzoli

Gregorio De Leo

Un gruppo eterogeneo per esperienza e caratteristiche, pronto a confrontarsi con un field internazionale competitivo su un percorso che richiede precisione, gestione del vento e grande lucidità strategica.

La squadra di Sky Sport al commento

La copertura dell’AfrAsia Bank Mauritius Open sarà affidata alla squadra di Sky Sport Golf, con il commento di:

Marco Cogliati

Claudio Viganò

Alessandro Lupi

Una narrazione tecnica e puntuale, con particolare attenzione alle prestazioni degli italiani e all’analisi del campo.

Programmazione TV su Sky e NOW

Ecco il dettaglio completo della messa in onda:

Giovedì 18 dicembre

dalle 9:30 alle 14:30

Venerdì 19 dicembre

dalle 9:30 alle 14:30

Sabato 20 dicembre

dalle 10:00 alle 14:30

Domenica 21 dicembre

dalle 7:00 alle 12:00

Tutte le giornate saranno trasmesse su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Un appuntamento chiave del calendario

L’AfrAsia Bank Mauritius Open rappresenta una tappa significativa per il DP World Tour, sia in termini di ranking sia per la costruzione della stagione. Per gli azzurri, l’obiettivo è partire con il piede giusto su un palcoscenico di grande prestigio internazionale.