Ottimo avvio per l’Italia nel gigante di Coppa Europa a Valloire: Simon Talacci chiude la prima manche al secondo posto, unico a contenere il distacco dal norvegese Grahl Madsen. Tobias Kastlunger è sesto, in una classifica ancora apertissima in vista della seconda run.

