Coppa Europa, Talacci in scia al leader a Valloire: secondo dopo la prima manche del gigante
Ottimo avvio per l’Italia nel gigante di Coppa Europa a Valloire: Simon Talacci chiude la prima manche al secondo posto, unico a contenere il distacco dal norvegese Grahl Madsen. Tobias Kastlunger è sesto, in una classifica ancora apertissima in vista della seconda run.
Talacci protagonista nella prima manche
Buone indicazioni per la squadra azzurra nel gigante maschile di Coppa Europa a Valloire, terzo appuntamento stagionale tra le porte larghe del circuito continentale. Dopo la prima manche, Simon Talacci si inserisce al secondo posto, dimostrando solidità e continuità su un tracciato tecnico ed esigente.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il livignasco è stato l’unico atleta capace di limitare il distacco dal leader provvisorio, il norvegese Hans Grahl Madsen, che ha fermato il cronometro sull’1’17″50. Talacci paga 0″81, restando pienamente in corsa per la vittoria.
Grahl Madsen davanti, Hallberg terzo
In testa alla classifica provvisoria c’è dunque Grahl Madsen, atleta già in evidenza anche in Coppa del Mondo. Alle sue spalle, oltre a Talacci, si piazza il finlandese Eduard Hallberg, terzo a 1″03, a conferma dell’alto livello della gara.
La top three è racchiusa in poco più di un secondo, segnale di una competizione ancora apertissima e destinata a decidersi nella seconda manche.
Kastlunger sesto, altri azzurri più attardati
Buona anche la prova di Tobias Kastlunger, che chiude la prima manche in sesta posizione con un ritardo di 1″14 dalla vetta. L’azzurro resta in piena zona punti e può ambire a un recupero importante nella seconda discesa.
Più lontani gli altri italiani: Davide Seppi è diciassettesimo a 1″72, mentre Stefano Pizzato (+2″10) e Hannes Zingerle (+2″62) accusano distacchi superiori ai due secondi. Francesco Zucchini, infine, paga 3″43 a metà gara.
Seconda manche decisiva nel pomeriggio
La gara si deciderà con la seconda manche, in programma a partire dalle ore 13. Con distacchi contenuti nelle prime posizioni, il gigante di Valloire promette spettacolo e possibili ribaltoni, soprattutto per gli azzurri ancora in corsa per le posizioni di vertice.