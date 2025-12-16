Odermatt domina la prima prova sulla Saslong, Paris subito competitivo: è terzo
Marco Odermatt inaugura nel migliore dei modi la tappa di Coppa del Mondo in Val Gardena firmando il miglior tempo nella prima prova cronometrata sulla Saslong. Buoni segnali anche per Dominik Paris, terzo a meno di un secondo dallo svizzero, mentre Florian Schieder chiude dodicesimo. La pista gardenese si conferma selettiva in vista delle due discese e del superG in programma nei prossimi giorni.
La lunga settimana di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena si apre nel segno di Marco Odermatt. Lo svizzero ha fatto registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata di discesa libera sulla Saslong, tracciato che ospiterà giovedì e sabato le gare ufficiali del circuito.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Odermatt ha chiuso il suo run in 2’03″68, confermando fin da subito un feeling eccellente con la pista dolomitica, a dodici mesi di distanza dal successo ottenuto nello stesso appuntamento.
Paris convincente: terzo e subito competitivo
Alle spalle del leader svizzero si inserisce l’austriaco Daniel Hemetsberger, secondo a 72 centesimi, mentre al terzo posto emerge un incoraggiante Dominik Paris. L’azzurro paga 0″78 dal miglior tempo ma raccoglie indicazioni molto positive in vista delle gare vere e proprie.
Subito dietro Paris restano sotto il secondo di distacco anche Alexis Monney (+0″82) e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (+0″91), già protagonista sulla Saslong nella passata stagione.
Gli altri italiani: Schieder 12°, Casse e Franzoni appaiati
Tra gli altri azzurri, il migliore è Florian Schieder, che chiude 12° a 2″09. Più indietro Mattia Casse e Giovanni Franzoni, scesi con pettorali alti, che ottengono lo stesso tempo a 3″08, condividendo la 17ª posizione.
Seguono Benjamin Alliod (+3″48), Christof Innerhofer (+3″61) e Nicolò Molteni (+3″63). Più distante Marco Abbruzzese, 40° a 4″72, mentre pagano un ritardo maggiore Max Perathoner e Guglielmo Bosca, penalizzati soprattutto nel tratto alto della pista.
Il programma: altre prove e tre gare in quattro giorni
Il programma della tappa gardenese proseguirà con:
Mercoledì 17 dicembre: seconda prova cronometrata
Giovedì 18 dicembre: prima discesa libera (recupero Beaver Creek) – ore 11:45
Venerdì 19 dicembre: superG – ore 11:45
Sabato 20 dicembre: seconda discesa libera – ore 11:45
La Saslong, che ospiterà anche i Campionati del Mondo 2031, è pronta a essere ancora una volta protagonista.
Ordine d’arrivo – Prima prova DH maschile Val Gardena
Marco Odermatt (SUI) 2’03″68
Daniel Hemetsberger (AUT) +0″72
Dominik Paris (ITA) +0″78
Alexis Monney (SUI) +0″82
Ryan Cochran-Siegle (USA) +0″91
Florian Schieder (ITA) +2″09