Marco Odermatt inaugura nel migliore dei modi la tappa di Coppa del Mondo in Val Gardena firmando il miglior tempo nella prima prova cronometrata sulla Saslong. Buoni segnali anche per Dominik Paris, terzo a meno di un secondo dallo svizzero, mentre Florian Schieder chiude dodicesimo. La pista gardenese si conferma selettiva in vista delle due discese e del superG in programma nei prossimi giorni.

La lunga settimana di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena si apre nel segno di Marco Odermatt. Lo svizzero ha fatto registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata di discesa libera sulla Saslong, tracciato che ospiterà giovedì e sabato le gare ufficiali del circuito.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it