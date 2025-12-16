Gianluigi Donnarumma è stato eletto miglior portiere del 2025 ai The Best FIFA Football Awards. Il capitano della Nazionale, oggi al Manchester City dopo l’esperienza al PSG, riceverà il riconoscimento durante la cerimonia in programma a Doha, coronando una stagione straordinaria ricca di trofei e successi personali.

Il premio FIFA per il miglior portiere del mondo

È Gianluigi Donnarumma il miglior portiere del 2025 secondo la FIFA. Il numero uno azzurro sarà tra i protagonisti della cerimonia dei The Best FIFA Football Awards 2025, in programma oggi a Doha, dove riceverà uno dei riconoscimenti più prestigiosi del calcio mondiale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per il capitano della Nazionale italiana si tratta di un ulteriore sigillo su un’annata vissuta da assoluto protagonista, prima con il Paris Saint-Germain e poi con il Manchester City, club con cui ha iniziato una nuova fase della sua carriera.

Superata una concorrenza di altissimo livello

Donnarumma ha prevalso su una rosa di candidati di altissimo profilo internazionale. Tra i portieri battuti nella corsa al premio figurano:

Alisson Becker (Liverpool, Brasile)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina)

Manuel Neuer (Bayern Monaco, Germania)

David Raya (Arsenal, Spagna)

Yann Sommer (Inter, Svizzera)

Wojciech Szczesny (Barcellona, Polonia)

Una competizione serrata che rende ancora più significativo il successo dell’estremo difensore azzurro.

Il criterio di assegnazione

La scelta del miglior portiere del 2025 è stata affidata a una giuria internazionale composta da:

allenatori delle Nazionali maschili

capitani delle Nazionali

giornalisti specializzati

tifosi, attraverso il voto sul sito ufficiale FIFA

La rosa dei candidati è stata selezionata da una commissione di esperti, che ha valutato le prestazioni dei portieri nel periodo compreso tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025, tenendo conto sia del rendimento individuale sia dei risultati di squadra.

Un 2025 da incorniciare

Nel corso dell’anno Donnarumma ha collezionato successi di enorme prestigio. Con il Paris Saint-Germain ha conquistato:

campionato francese

Coppa di Francia

Champions League

A questi risultati si aggiungono i riconoscimenti individuali, a conferma di una stagione ai massimi livelli.

Le parole di Donnarumma

A margine del premio, Donnarumma ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri straordinari per i quali nutro grande rispetto”.

Il portiere azzurro ha poi aggiunto:

“È stato un anno incredibile, che rimarrà a lungo nella mia memoria. Essere premiato per il mio contributo ai successi del 2025 è emozionante. Ora lavorerò per raggiungere nuovi traguardi con il Manchester City”.

Una stagione da record anche nei premi individuali

Il riconoscimento FIFA si aggiunge a una lunga lista di premi personali ottenuti nel 2025. Donnarumma è stato infatti inserito nel FIFPro Men’s World 11 2025 e ha ricevuto anche il Trofeo Yashin 2025, assegnato durante la cerimonia del Pallone d’Oro.

Un’annata che consacra definitivamente Gianluigi Donnarumma tra i migliori portieri della storia recente del calcio mondiale.