La stagione di Formula Uno si è conclusa ufficialmente ma intanto arrivano altre importanti decisioni. Ecco i dettagli

Da diversi giorni si è concluso il Mondiale di Formula Uno, un’annata straordinaria che ha visto una lotta al vertice fino all’ultimo giro. Max Verstappen ha provato una rimonta straordinaria ma non c’è riuscito, arrivando a soli 2 punti da Lando Norris, britannico che ha vinto il Mondiale per la prima volta in carriera. Loro due – insieme a Oscar Piastri – hanno dato vita ad una battaglia a dir poco celestiale. E questo sicuramente ha riacceso l’entusiasmo attorno a questo Mondiale.

Formula Uno, grandi notizie per i tifosi: è un vero colpo

Il Mondiale di Formula Uno è terminato ma ci sono ottime notizie per il futuro ed in particolare per i fan portoghesi. La federazione di Formula Uno ha comunicato l’innesto del Gran Premio del Portogallo, gran premio che vedrà due nuove edizioni al Portimao per il 2027 ed il 2028. Si tratta di un ritorno di fiamma in uno dei gran premi storici del circuito e la federazione ha spinto per questo ritorno. Il Gran Premio dovrebbe sostituire il Gp di Zandvoort in Olanda che abbandonerà il Mondiale a fine prossimo anno.

L’amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali ha commentato: “Siamo lieti che Portimao torni nel calendario di Formula Uno e riaccenda la passione dei tifosi portoghesi” e poi il dirigente ha ringraziato per il sostegno il Governo Portoghese. L’ultima volta del Gran Premio di Portimao è stato nel biennio 2020-2021 ed in entrambe le occasioni ci fu la vittoria di Lewis Hamilton.