Da martedì 16 a domenica 21 dicembre il grande curling internazionale fa tappa a Saskatoon per l’HearingLife Canadian Open, quarto evento stagionale del Grand Slam. In gara le migliori squadre del mondo, con l’Italia protagonista sia nel torneo maschile che in quello femminile, oltre a una formazione azzurra invitata nel Tier 2.

Il Canadian Open di Saskatoon rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale del curling. Inserito nel circuito del Grand Slam, il torneo riunisce esclusivamente le migliori squadre del ranking mondiale e costituisce un banco di prova fondamentale in vista dei grandi appuntamenti della stagione.

La competizione si sviluppa su quattro giorni di fase a gironi, al termine dei quali le migliori otto squadre accederanno ai play-off, in programma tra sabato e domenica.

Italia maschile guidata da Retornaz

Nel tabellone principale maschile, l’Italia si presenta con la formazione guidata da Joël Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. Un quartetto ormai consolidato a livello internazionale, già capace in passato di raggiungere risultati di prestigio proprio in questo torneo.

Per la squadra maschile si tratta della quarta partecipazione al Canadian Open: nelle edizioni precedenti gli azzurri hanno centrato due semifinali, nel gennaio 2023 e nel novembre 2024.

Calendario – Squadra maschile (skip Retornaz, orari italiani)

Mercoledì 17 dicembre, ore 1:30 – vs Team Gushue

Mercoledì 17 dicembre, ore 23:00 – vs Team Dunstone

Giovedì 18 dicembre, ore 15:30 – vs Team McEwen

Venerdì 19 dicembre, ore 15:30 – vs Team Shuster

La nazionale femminile cerca continuità

In campo femminile, l’Italia schiera Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. Le azzurre affrontano il Canadian Open per la terza volta, con i quarti di finale raggiunti nel novembre 2024 come miglior risultato storico.

Il torneo canadese rappresenta un test di altissimo livello per misurare ambizioni e crescita contro le migliori squadre del panorama mondiale.

Calendario – Squadra femminile (orari italiani)

Mercoledì 17 dicembre, ore 1:30 – vs Team Homan

Mercoledì 17 dicembre, ore 19:00 – vs Team Schwaller

Venerdì 19 dicembre, ore 3:00 – vs Team Einarson

Venerdì 19 dicembre, ore 19:00 – vs Team Kim

La giovane Italia maschile nel Tier 2

Accanto alle due selezioni principali, l’Italia sarà rappresentata anche nel Tier 2, il torneo cadetto che ospita comunque numerose formazioni di valore assoluto. La squadra guidata da Giacomo Colli, con Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta, è stata invitata tramite wild card.

Un’occasione importante di crescita e confronto internazionale per il giovane quartetto azzurro.

Calendario – Squadra maschile Tier 2 (skip Colli, orari italiani)

Martedì 16 dicembre, ore 19:00 – vs Team Klima

Mercoledì 17 dicembre, ore 15:00 – vs Team Ramsfjell

Giovedì 18 dicembre, ore 23:30 – vs Team Carruthers

Sabato 20 dicembre, ore 3:30 – vs Team Koe

Obiettivi e aspettative

Il Canadian Open rappresenta un passaggio chiave della stagione per il curling azzurro. La squadra maschile punta a confermare la propria competitività ai massimi livelli, mentre il team femminile cerca continuità e un nuovo passo avanti nel percorso internazionale. Per i giovani del Tier 2, l’obiettivo è accumulare esperienza e misurarsi con avversari di primo piano.