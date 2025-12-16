Francesca Carolli firma il successo nel secondo slalom FIS di Pozza di Fassa, valido per il Gran Premio Italia Dicoflor femminile. La laziale dell’Esercito rimonta cinque posizioni nella seconda manche e precede di un soffio Annette Belfrond, mentre Giulia Romele conquista la vittoria di giornata per il circuito federale.

La rimonta vincente di Francesca Carolli

È Francesca Carolli la protagonista assoluta del secondo slalom FIS di Pozza di Fassa, in Trentino, gara che ha chiuso la tappa fassana del Gran Premio Italia Dicoflor, circuito dedicato alle categorie junior e aspiranti.

La ventunenne laziale, portacolori dell’Esercito, ha costruito il successo grazie a una seconda manche di grande qualità, recuperando cinque posizioni e fermando il cronometro sul tempo complessivo di 1’44″51.

Duello serrato con Belfrond, Romele sul podio GPI

Alle spalle di Carolli si piazza Annette Belfrond (Esercito), staccata di appena 9 centesimi, dopo aver vinto il primo slalom sulla pista Aloch il giorno precedente.

Il terzo posto assoluto va a Giulia Romele (Val Palot Ski), che conquista così la vittoria di giornata in chiave Gran Premio Italia Dicoflor, risultando la migliore tra le atlete inserite nel circuito federale.

Le migliori junior e aspiranti

Quarta posizione per Victoria Klotz (Renngemeinschaft Wipptal), che chiude come seconda junior e prima tra le aspiranti, davanti a Hanna Bachmann (Asv Tramin), terza under 20.

Tra le aspiranti, Arianna Putzer (Ski Club Gardena), undicesima assoluta, è seconda di categoria, seguita da Azzurra Ines Leonardi (Sporting Campiglio).

Gara maschile: Tremmel beffa Saracco

Nella prova maschile, non valida per il circuito GPI Dicoflor, successo del tedesco Anton Tremmel, capace di ribaltare la classifica nella seconda manche.

Tremmel vince in 1’43″71, precedendo Edoardo Saracco, che dopo aver guidato la classifica a metà gara chiude con un ritardo di 0″68. Terzo posto per l’altro tedesco Nickco Palamaras, staccato di 0″79 dal vincitore.

Il calendario del Gran Premio Italia Dicoflor

Il GPI Dicoflor femminile tornerà protagonista tra il 12 e il 15 gennaio, con un programma intenso che prevede due giganti e due superG tra Sestriere e Bardonecchia, tappe decisive per il prosieguo del circuito giovanile.