Il futuro del tennis in campo su Sky: al via le Next Gen ATP Finals di Jeddah
Dopo il successo delle Nitto ATP Finals, il grande tennis continua su Sky e NOW con le Next Gen ATP Finals presented by PIF. Da Jeddah, otto dei migliori talenti Under 20 del circuito si sfidano per il titolo che consacra le stelle del domani.
Il grande tennis internazionale resta protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 17 dicembre, al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, scatta l’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF, il torneo riservato ai migliori otto tennisti Under 20 del ranking mondiale 2025.
Un appuntamento che negli anni ha anticipato il futuro del tennis, lanciando campioni come Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tutti passati da qui prima di imporsi nel circuito maggiore.
Gli otto protagonisti e i gironi
I giovani talenti in gara sono stati divisi in due gruppi da quattro giocatori ciascuno:
Gruppo Blu
Rafael Jodar (Spagna)
Learner Tien (Stati Uniti)
Martin Landaluce (Spagna)
Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia)
Gruppo Rosso
Nishesh Basavareddy (Stati Uniti)
Alexander Blockx (Belgio)
Dino Prizmic (Croazia)
Justin Engel (Germania)
La formula prevede una fase a gironi seguita da semifinali e finale.
La copertura Sky Sport
Tutte le partite delle Next Gen ATP Finals saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con alcuni incontri visibili anche su Sky Sport Uno.
Il racconto del torneo sarà affidato a:
Telecronaca: Elena Pero e Luca Boschetto
Commento tecnico: Fabio Colangelo e Marco Crugnola
Aggiornamenti continui arriveranno anche su Sky Sport 24, con approfondimenti pre e post match, oltre che sul sito e sui canali social di Sky Sport.
Programmazione completa su Sky Sport Tennis e NOW
Mercoledì 17 dicembre
(tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)
Ore 12:00 – Prizmic vs Basavareddy
A seguire – Blockx vs Engel
Ore 17:00 – Tien vs Jodar
A seguire – Landaluce vs Budkov Kjaer
Giovedì 18 dicembre
(tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)
Ore 12:00 – Primo singolare
A seguire – Secondo singolare
Ore 17:00 – Terzo singolare
A seguire – Quarto singolare
Venerdì 19 dicembre
Ore 12:00 – Primo singolare (anche Sky Sport Uno)
A seguire – Secondo singolare (anche Sky Sport Uno)
Ore 17:00 – Terzo singolare
A seguire – Quarto singolare
Sabato 20 dicembre
Ore 17:00 – Prima semifinale
A seguire – Seconda semifinale
Domenica 21 dicembre
Ore 18:00 – Finale