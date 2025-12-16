Dopo il successo delle Nitto ATP Finals, il grande tennis continua su Sky e NOW con le Next Gen ATP Finals presented by PIF. Da Jeddah, otto dei migliori talenti Under 20 del circuito si sfidano per il titolo che consacra le stelle del domani.

Il grande tennis internazionale resta protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 17 dicembre, al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, scatta l’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF, il torneo riservato ai migliori otto tennisti Under 20 del ranking mondiale 2025.

