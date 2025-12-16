Mentre l’Inter di Cristian Chivu lavora in vista della supercoppa italiana il club nerazzurro deve fare i conti anche con le mosse di calciomercato.

In casa Inter è un buon periodo dopo la vittoria a Genova ed il primo posto in campionato. Ora la squadra si lavora in vista della semifinale di supercoppa italiana a Riyad, sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Bologna, vincente dell’ultima coppa Italia. Dopo il passaggio da Inzaghi a Chivu si pensava in maggiori difficoltà e invece la squadra ha reagito bene ed è in piena lotta sia in campionato che in Champions League. Ma tiene sempre banco anche il calciomercato.

Mercato Inter, il Barcellona tenta il grande colpo

Passano gli anni ma i giocatori dell’Inter hanno sempre un grande mercato e ci sono alcuni profili che piacciono non solo in Italia ma in tutto il panorama europeo. Stiamo parlando ad esempio di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana e giocatore che riesce ad abbinare non solo la bravura difensiva ma anche la qualità dal punto di vista della qualità. L’Inter è al lavoro ma occhio al mercato e secondo quanto Diario Sport il Barcellona è sulle tracce di Bastoni.

Come riporta il portale il giocatore piace molto al club blaugrana ma allo stesso tempo la formazione milanese richiede grosse cifre per il giocatore e al momento quindi c’è distanza tra le parti con il Barcellona che sogna il difensore ma al momento non è semplice convincere tutti. Vedremo come andrà a finire.