Lo sport come veicolo di inclusione e reinserimento sociale. È questo l’obiettivo di We Run Again, il progetto promosso da Napoli Running, società organizzatrice della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026. L’iniziativa mira al percorso di crescita personale dei detenuti della Casa Circondariale di Secondigliano e è stata presentata oggi all’interno dell’istituto penitenziario.

Torna la Coelmo Napoli City Half Marathon

Il momento simbolico arriverà domenica 22 febbraio 2026, quando la corsa – con l’obiettivo di 10.000 partecipanti – attraverserà Napoli insieme a chi ha scelto di rimettersi in cammino. We Run Again utilizza la corsa come strumento educativo, generando disciplina, motivazione, senso di responsabilità e appartenenza. Napoli Running fornirà competenze tecniche e programmi di allenamento personalizzati per detenuti in semilibertà, permettendo loro di partecipare alla mezza maratona, alla Staffetta X2 e alla Family Run&Friends di sabato 21 febbraio.

Il progetto coinvolge educatori, funzionari giuridico-pedagogici e Polizia Penitenziaria in un lavoro condiviso per selezionare profili idonei. L’obiettivo è portare al via almeno dieci detenuti tra gare individuali e staffette, con attenzione speciale alle detenute che correranno la Family Run&Friends con le famiglie.

“Lo sport ha un potere terapeutico e inclusivo: questa iniziativa ci aiuta ad aprire il carcere alla città e a offrire una possibilità concreta di crescita e reintegro. Da questa esperienza i detenuti imparano che c’è posto per tutti, che non è necessario vincere ma la vera vittoria è nella partecipazione“, ha dichiarato Gianfranco Marcello, direttore della Casa Circondariale di Secondigliano.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, “la Coelmo Napoli City Half Marathon non è solo eccellenza tecnica, ma attenzione a ogni runner secondo il claim All Runners are Beautiful. We Run Again significa dare un obiettivo, un metodo e una speranza a chi vuole rimettersi in cammino“.

Francesca Merenda, coordinatrice Sport e Salute Campania, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che restituisce dignità e senso di appartenenza. Lo sport è uno strumento concreto di rigenerazione sociale“.