Parte ufficialmente “Ecoblade”, il progetto della Federazione Italiana Scherma (FIS) che trasforma le lame spezzate in pedana in risorse preziose per il movimento schermistico: domani al CONI la presentazione ufficiale.

Ecoblade, il progetto FIS che ridà la vita alle lame spezzate

Varato dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, il programma promuove il riciclaggio dell’acciaio maraging per ridurre rifiuti e impronta di carbonio, supportando economicamente società affiliate, atleti e famiglie. Partner strategico è Acciaierie Valbruna, azienda vicentina leader negli acciai speciali che nel 2025 celebra cent’anni di attività. La FIS consegnerà tutte le lame rotte, raccolte in punti dedicati durante la stagione agonistica. Fuse con altri metalli, diventeranno barre di acciaio inossidabile, con proventi destinati alle società schermistiche italiane.

Il progetto è già iniziato: il primo punto di raccolta è stato allestito alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada a Roma (21-23 novembre). Si è trattato dell’avvio di un percorso per “ridare vita” alle circa 50mila lame che si spezzano ogni anno nelle attività agonistiche e addestrative. Prossime tappe: Legnano (2^ Prova spada, 16-18 gennaio), Brescia (2^ fioretto, 23-25 gennaio), Foggia (2^ sciabola, 13-15 febbraio), Caorle (Campionati Under 23, 28 febbraio-1° marzo), Piacenza (Campionati Serie A2-C, 13-16 marzo) e Riccione (gare dal 23 aprile al 14 maggio).

La conferenza stampa di domani pomeriggio vedrà la presenza, oltre che del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del presidente Federscherma Luigi Mazzone, del duplice oro mondiale nel fioretto Alice Volpi e del campione del Mondo in carica nella sciabola Luca Curatoli.