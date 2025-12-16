Nikola Jokic firma una tripla doppia monumentale e trascina Denver al successo su Houston dopo un overtime spettacolare. Cade Cunningham guida Detroit al colpo sul parquet dei Celtics, Utah vince una gara ad altissimo punteggio contro Dallas, mentre Toronto e Memphis espugnano Miami e Los Angeles. Una notte NBA ricca di protagonisti e segnali importanti in chiave regular season.

La sfida tra due dei lunghi più completi e dominanti della lega mantiene tutte le promesse. Nikola Jokic ha la meglio su Alperen Sengun e conduce i Denver Nuggets al successo interno contro Houston per 128-125 dopo un tempo supplementare.

Il centro serbo è semplicemente immarcabile: 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist per una tripla doppia di altissimo livello che decide la partita nei momenti chiave. Sengun risponde con 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, ma non basta ai Rockets, che incassano la seconda sconfitta nelle ultime tre gare.

Detroit sorprende Boston, Cunningham trascinatore

Colpo pesante dei Detroit Pistons, che espugnano il parquet dei Boston Celtics per 112-105. Cade Cunningham continua a crescere e firma una prova completa da 32 punti e 10 assist, guidando i suoi alla quarta vittoria consecutiva.

Ai Celtics non bastano i 34 punti di Jaylen Brown e i 31 di Derrick White: Detroit gioca con maggiore intensità e lucidità nei momenti decisivi, portando a casa un successo che certifica il buon momento della squadra.

Spettacolo a Salt Lake City: Utah batte Dallas

Gara ad altissimo punteggio tra Utah Jazz e Dallas Mavericks, con i padroni di casa che si impongono 140-133. Protagonisti assoluti Keyonte George e Lauri Markkanen, rispettivamente a quota 37 e 33 punti.

Non basta ai Mavericks la serata straordinaria di Cooper Flagg, che fa registrare il career high con 42 punti, accompagnati da 7 rimbalzi e 6 assist, ma paga una difesa troppo permissiva nei momenti decisivi.

Toronto espugna Miami, Memphis travolge i Clippers

Torna al successo Toronto, che vince a Miami per 106-96 interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. Brandon Ingram è il miglior realizzatore con 28 punti, mentre Scottie Barnes chiude con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi.

Serata difficile per gli Heat, con Simone Fontecchio in quintetto ma limitato a 3 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 26 minuti.

A Los Angeles, invece, i Clippers incassano la nona sconfitta nelle ultime dieci partite: Memphis passa 121-103 trascinata da un solido Jaren Jackson Jr, autore di 31 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

Una regular season sempre più imprevedibile

Tra prestazioni individuali straordinarie, colpi esterni e squadre in crescita, la regular season NBA continua a offrire equilibrio e spettacolo. Jokic conferma il suo status da MVP, Detroit e Utah lanciano segnali importanti, mentre alcune big faticano a trovare continuità in una corsa playoff che si fa ogni giorno più serrata.