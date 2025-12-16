Nuove parole riguardo il campione di ciclismo Tadej Pogacar e nessuno se lo aspettava. Le dichiarazioni lasciano davvero di sasso.

Tadej Pogacar ha riscritto la storia del ciclismo ed ancora oggi – settimana dopo settimana – sembra pronto per nuove incredibili sfide. Parliamo del ciclista più atteso anche per il 2026 ed uno sportivo che sicuramente verrà ricordato come uno che ha fatto e farà la differenza. Nelle ultime ore sono emerse nuove dichiarazioni del ciclista, pronto per la nuova stagione ed allo stesso tempo alle prese con una verità che tutti conoscono.

Pogacar avvisa: il messaggio per il futuro lascia di sasso

Pogacar ha già preparato la stagione 2026 e nelle ultime ore ha confermato quale sarà il programma per la prossima stagione. Parigi-Roubaix e Tour de France come priorità mentre il ciclista ha spiegato che ha dubbi riguardo la possibilità di partecipare o meno al giro d’Italia, chiarendo che probabilmente deciderà solo all’ultimo.

Il ciclista ha poi proseguito parlando cosi ai media: “So che sto riscrivendo la storia ma il tempo vola. Non ho molto tempo se voglio davvero provare a vincere tutto”, ha concluso Tadej che sogna di vincere praticamente qualsiasi competizione a cui ha davvero disputato. Ma gli anni passano per tutti e Tadej è chiamato a non sbagliare annata per evitare brutte situazioni.