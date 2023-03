Tabellone semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali dei Playoff della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Archiviati i quarti di finale, la massima serie del campionato italiano entra sempre più nel vivo con il penultimo turno di Playoff. Le quattro formazioni rimaste in gara proseguono la corsa verso lo Scudetto e tornano in campo per sfidarsi in serie al meglio delle cinque partite. Gara-1 è in programma giovedì 13 aprile, mentre le eventuali gare-5 si disputeranno il 25 aprile. Le due vincitrici poi accederanno alle finali Playoff che assegnano lo Scudetto (tra il 30 aprile al 14 maggio, al meglio delle cinque gare), mentre le due perdenti si sfideranno nelle finali per il 3° posto (tra il 29 aprile e il 13 maggio 2023, al meglio delle cinque gare). Di seguito il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei Playoff della Superlega 2022/2023, aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Tabellone semifinali Playoff Superlega 2022/2023

Vincente serie Sir Safety Susa Perugia/Allianz Milano vs Vincente serie Cucine Lube Civitanova/WithU Verona

Vincente serie Itas Trentino/Vero Volley Monza vs Vincente serie Valsa Group Modena/Gas Sales Bluenergy Piacenza