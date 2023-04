Giro di Romandia 2023: risultati e classifica prima tappa: ordine di arrivo, trionfa Vernon

Ethan Vernon non perdona allo sprint. I risultati e la classifica della prima tappa del Giro di Romandia 2023: ecco l’ordine di arrivo di oggi in quella che per la verità è la seconda frazione (partenza da Crissier e arrivo a Vallée de Joux) della corsa svizzera dopo il cronoprologo di ieri. Una fuga a tre caratterizza le fasi iniziali, poi il gruppo in discesa si spezza in tre tronconi e quello di testa riaggancia i tre battistrada. Spezzettamento ulteriore nelle salite di giornata, non poche anche se non durissime: si staccano alcuni velocisti, tra cui Cavendish e Viviani, c’è anche il ritiro di Yates. All’arrivo è comunque volata tra i superstiti e su tutti si impone il velocista della Soudal-QuickStep. Di seguito ecco l’ordine di arrivo dei primi dieci di oggi.

ORDINE DI ARRIVO PRIMA TAPPA