Volley, Superlega 2023/2024: tutti i risultati e la classifica

Tutti i risultati e la classifica della regular season della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. I campioni d’Italia in carica di Trento proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non resteranno a guardare. Tra le squadre da osservare le “solite” Civitanova e Perugia ma non solo: le sorprese non mancano, come hanno dimostrato i Playoff della passata stagione. Di seguito, tutti i punteggi delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

La classifica

(punti totali-partite vinte-partite perse)

Allianz Milano 0pt-0V-0P Cisterna Volley 0pt-0V-0P Cucine Lube Civitanova 0pt-0V-0P Farmitalia Catania 0pt-0V-0P Gas Sales Bluenergy Piacenza 0pt-0V-0P Gioiella Prisma Taranto 0pt-0V-0P Itas Trentino 0pt-0V-0P Mint Vero Volley Monza 0pt-0V-0P Pallavolo Padova 0pt-0V-0P Rana Verona 0pt-0V-0P Sir Susa Vim Perugia 0pt-0V-0P Valsa Group Modena 0pt-0V-0P

Superlega 2023/2024: t utti i risultati

PRIMA GIORNATA ANDATA

DOMENICA 22 OTTOBRE

Valsa Group Modena-Allianz Milano

Gioiella Prisma Taranto-Rana Verona

Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Pallavolo Padova

Cisterna Volley-Itas Trentino

Sir Susa Vim Perugia-Farmitalia Catania