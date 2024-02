Volley, Superlega 2023/2024: tutti i risultati e la classifica

Tutti i risultati e la classifica della regular season della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. I campioni d’Italia in carica di Trento proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non resteranno a guardare. Tra le squadre da osservare le “solite” Civitanova e Perugia ma non solo: le sorprese non mancano, come hanno dimostrato i Playoff della passata stagione. Di seguito, tutti i punteggi delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

La classifica

(punti totali, partite vinte, partite perse)

Itas Trentino 55pt (19V, 1P) Sir Susa Vim Perugia 47pt (15V, 5P) Cucine Lube Civitanova 37pt (14V, 6P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 37pt (11V, 9P) Rana Verona 33pt (12V, 8P) Mint Vero Volley Monza 33pt (11V, 9P) Allianz Milano 33pt (10V, 10P) Valsa Group Modena 24pt (10V, 10P) Cisterna Volley 23pt (7V, 13P) Pallavolo Padova 18pt (7V, 13P) Gioiella Prisma Taranto 14pt (3V, 17P) Farmitalia Catania 6pt (1V, 19P)

Superlega 2023/2024: t utti i risultati

PRIMA GIORNATA ANDATA

DOMENICA 22 OTTOBRE

Valsa Group Modena-Allianz Milano 3-2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12)

Gioiella Prisma Taranto-Rana Verona 1-3 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25)

Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)

Cisterna Volley-Itas Trentino 2-3 (18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15)

Sir Susa Vim Perugia-Farmitalia Catania 3-0 (25-15, 25-18, 25-22)

SECONDA GIORNATA ANDATA

SABATO 28 OTTOBRE

Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-16, 23-25, 18-25, 26-24, 15-8)

Rana Verona-Valsa Group Modena 2-3 (25-23, 25-17, 20-25, 23-25, 11-15)

DOMENICA 29 OTTOBRE

Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (23-25, 30-32, 22-25)

Farmitalia Catania-Cisterna Volley 3-1 (22-25, 26-24, 26-24, 25-14)

TERZA GIORNATA ANDATA

SABATO 4 NOVEMBRE

Cisterna Volley-Allianz Milano 3-0 (25-14, 25-15, 25-23)

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Farmitalia Catania 3-0 (25-17, 33-31, 25-17)

Gioiella Prisma Taranto-Pallavolo Padova 2-3 (22-25, 25-15, 25-20, 18-25, 16-18)

Valsa Group Modena-Mint Vero Volley Monza 0-3 (19-25, 19-25, 19-25)

Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Vim Perugia 3-2 (20-25, 35-33, 25-21, 16-25, 22-20)

Rana Verona-Itas Trentino 0-3 (18-25, 17-25, 15-25)

QUARTA GIORNATA ANDATA

SABATO 11 NOVEMBRE

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (26-24, 25-19, 16-25, 25-18)

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Pallavolo Padova-Cisterna Volley 3-2 (25-23 25-21 23-25 23-25 15-12)

Mint Vero Volley Monza-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-14 25-10 25-17)

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-21 27-25 25-21)

Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena 3-1 (14-25 25-18 25-20 25-18)

Farmitalia Catania-Rana Verona 1-3 (23-25, 22-25, 27-25, 16-25)

QUINTA GIORNATA ANDATA

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

Rana Verona-Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25, 25-23, 22-25, 20-25)

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE

Gioiella Prisma Taranto-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (20-25, 20-25, 25-20, 14-25)

Valsa Group Modena-Pallavolo Padova 3-1 (23-25, 25-18, 27-25, 25-11)

Cucine Lube Civitanova-Farmitalia Catania 3-0 (25-22, 25-19, 25-16)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cisterna Volley 3-1 (25-13, 27-25, 23-25, 25-20)

Allianz Milano-Itas Trentino 1-3 (22-25, 25-21, 18-22, 19-25, 16-25)

SESTA GIORNATA ANDATA

SABATO 18 NOVEMBRE

Pallavolo Padova-Rana Verona 3-1 (25-17, 13-25, 25-20, 25-23)

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Valsa Group Modena-Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25 19-25 20-25)

Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (21-25 20-25 25-18 26-24 20-18)

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza 3-1 (19-25 25-22 25-23 25-23)

Cisterna Volley-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-27 20-25 25-18 25-13 17-15)

Farmitalia Catania-Allianz Milano 2-3 (25-20 22-25 22-25 21-25)

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Sir Susa Vim Perugia-Pallavolo Padova 3-0 (25-16, 25-22, 25-21)

SETTIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 25 NOVEMBRE

Cisterna Volley-Valsa Group Modena 1-3 (11-25, 25-22, 20-25, 16-25)

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Itas Trentino-Farmitalia Catania 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-22, 22-25, 21-25, 25-22, 18-16)

Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)

Allianz Milano-Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 26-24, 25-19)

Mint Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25, 25-21, 19-25, 25-20, 15-12)

OTTAVA GIORNATA ANDATA

SABATO 2 DICEMBRE

Gioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modena 2-3 (22-25, 25-20, 25-18, 17-25, 13-15)

Sir Susa Vim Perugia-Cisterna Volley 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 25-23)

DOMENICA 3 DICEMBRE

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 0-3 (17-25, 22-25, 16-25)

Pallavolo Padova-Farmitalia Catania 3-1 (25-18, 18-25, 25-19, 25-18)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona 3-0 (27-25, 25-23, 25-20)

LUNEDI’ 4 DICEMBRE

Mint Vero Volley Monza-Allianz Milano 0-3 (16-25, 18-25, 18-25)

NONA GIORNATA ANDATA

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Sir Susa Vim Perugia-Pallavolo Padova 3-0 (25-16, 25-22, 25-21)

VENERDI’ 8 DICEMBRE

Cisterna Volley-Cucine Lube Civitanova 1-3 (14-25, 21-25, 25-22, 19-25)

Gioiella Prisma Taranto-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-19, 20-25, 18-25, 16-25)

DOMENICA 10 DICEMBRE

Farmitalia Catania-Mint Vero Volley Monza 1-3 (16-25, 25-22, 12-25, 18-25)

Valsa Group Modena-Itas Trentino 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 25-16)

Rana Verona-Allianz Milano 3-2 (23-25, 25-21, 23-25, 25-21, 15-11)

DECIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 16 DICEMBRE

Farmitalia Catania-Valsa Group Modena (25-22, 18-25, 25-18, 20-25, 12-15)

DOMENICA 17 DICEMBRE

Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia 3-1 (25-21, 25-23, 23-25, 25-23)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova 2-3 (27-29, 20-25, 25-21, 25-22, 10-15)

Allianz Milano-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (19-25, 26-24, 22-25, 25-16, 15-3)

Rana Verona-Cisterna Volley 3-0 (25-23, 25-17, 27-25)

Mint Vero Volley Monza-Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)

UNDICESIMA GIORNATA ANDATA

MARTEDI’ 26 DICEMBRE

Cucine Lube Civitanova-Rana Verona 2-3 (25-22 25-18 16-25 23-25 12-15)

Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano 2-3 (25-14, 25-20, 12-25, 22-25, 12-15)

Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

Cisterna Volley-Mint Vero Volley Monza 3-1 (25-18, 25-20, 21-25, 25-22)

Pallavolo Padova-Itas Trentino 0-3 (20-25, 32-34, 22-25)

Gioiella Prisma Taranto-Farmitalia Catania 3-1 (25-19, 25-23, 17-25, 25-23)

PRIMA GIORNATA RITORNO

VENERDI’ 29 DICEMBRE

Rana Verona-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (26-24, 25-12, 20-25, 25-15)

SABATO 30 DICEMBRE

Farmitalia Catania-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (20-25, 24-26, 19-25)

Allianz Milano-Valsa Group Modena 3-0 (27-25, 25-17, 25-18)

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 3-1 (27-25, 21-25, 22-25, 23-25)

Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (26-24, 21-25, 19-25, 18-25)

Itas Trentino-Cisterna Volley 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)

SECONDA GIORNATA RITORNO

SABATO 6 GENNAIO

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-2 (25-23, 21-25, 19-25, 25-19, 25-13)

Cucine Lube Civitanova-Pallavolo Padova 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

DOMENICA 7 GENNAIO

Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino 0-3 (23-25, 20-25, 20-25)

Valsa Group Modena-Rana Verona 0-3 (21-25, 18-25, 11-25)

Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)

Cisterna Volley-Farmitalia Catania 3-1 (25-21, 25-18, 22-25, 25-22)

TERZA GIORNATA RITORNO

DOMENICA 14 GENNAIO

Farmitalia Catania-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (21-25, 25-23, 17-25, 23-25)

Allianz Milano-Cisterna Volley 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

Pallavolo Padova-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Mint Vero Volley Monza-Valsa Group Modena 2-3 (18-25, 20-25, 25-18, 25-23, 13-15)

Sir Susa Vim Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-14, 25-20, 25-17)

Itas Trentino-Rana Verona 3-1 (25-27, 25-16, 25-16, 25-22)

QUARTA GIORNATA RITORNO

SABATO 20 GENNAIO

Valsa Group Modena-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (18-25, 17-25, 18-25)

DOMENICA 21 GENNAIO

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 1-3 (18-25, 25-19, 16-25, 15-25)

Gioiella Prisma Taranto-Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25, 25-21, 22-25, 22-25)

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 3-2 (25-19, 27-25, 22-25, 15-25, 15-12)

Cisterna Volley-Pallavolo Padova 3-1 (21-25, 25-18, 25-20, 25-13)

Rana Verona-Farmitalia Catania 3-1 (25-22, 25-15, 19-25, 25-21)

QUINTA GIORNATA RITORNO

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO

Farmitalia Catania-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-13, 14-25, 28-26, 15-25, 10-25)

Mint Vero Volley Monza-Rana Verona 2-3 (25-23, 26-24, 22-25, 23-25, 11-15)

Cisterna Volley-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-19)

Itas Trentino-Allianz Milano 3-0 (25-21, 25-19, 25-21)

Sir Susa Vim Perugia-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-18, 25-23, 25-20)

GIOVEDI’ 25 GENNAIO

Pallavolo Padova-Valsa Group Modena 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-23)

SESTA GIORNATA RITORNO

SABATO 3 FEBBRAIO

Rana Verona-Pallavolo Padova 3-0 (25-19 25-23 25-20)

Allianz Milano-Farmitalia Catania 3-0 (26-24 25-19 25-17)

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3 (12-25 17-25 17-25)

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Vim Perugia 3-1 (18-25, 25-22, 25-17, 25-18)

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 27-25, 25-23)

Gioiella Prisma Taranto-Cisterna Volley 1-3 (26-24, 17-25, 23-25, 20-25)

SETTIMA GIORNATA RITORNO

SABATO 10 FEBBRAIO

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Mint Vero Volley Monza 2-3 (21-25 25-19 23-25 25-20 11-15)

Farmitalia Catania-Itas Trentino 0-3 (15-25 20-25 17-25)

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona 2-3 (20-25 25-21 14-25 25-17 13-15)

Gioiella Prisma Taranto-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23 22-25 22-25 28-30)

Pallavolo Padova-Allianz Milano 3-2 (25-23 22-25 25-22 21-25 18-16)

Valsa Group Modena-Cisterna Volley 3-0 (25-18 25-18 25-21)

OTTAVA GIORNATA RITORNO

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

Allianz Milano-Mint Vero Volley Monza 1-3 (21-25, 23-25, 25-20, 16-25)

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-22, 19-25, 25-19, 25-21)

Cisterna-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 18-25)

Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22, 19-25, 25-19, 25-21)

Catania-Pallavolo Padova 2-3 (23-25, 25-21, 20-25, 25-19, 11-15)

Valsa Group Modena-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (22-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-9)

OTTAVA GIORNATA RITORNO

SABATO 17 FEBBRAIO

Mint Vero Volley Monza-Farmitalia Catania 3-0 (25-17, 25-19, 25-17)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (23-25, 25-21, 21-25, 29-27, 13-15)

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Pallavolo Padova-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (17-25, 21-25, 23-25)

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-17; 25-22)

Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley 3-2 (23-25, 20-25, 25-17, 25-18, 15-11)

Allianz Milano-Rana Verona 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)