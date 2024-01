LIVE – Sofia-Monza: andata quarti Challenge Cup maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Levski Sofia-Mint Vero Volley Monza, partita di andata dei quarti di finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver superato il Panathinaikos Atene agli ottavi, vanno a caccia di punti importanti in trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno. Obiettivo vittoria anche per la compagine bulgara, che ha eliminato la Dinamo Bucarest ed ora vuole vincere davanti al proprio pubblico per continuare a sognare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 italiane di martedì 9 gennaio alla Levski Sofia Sport Hall di Sofia, in Bulgaria. Ad arbitrare la sfida il turco Koray Yilmazgil ed il romeno George Gradinaru. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Sofia-Monza della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SOFIA – MONZA (inizia alle 18.30)

_______________________________________________________________________