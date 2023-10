LIVE – Piacenza-Civitanova: semifinale Supercoppa maschile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova, semifinale della Del Monte Supercoppa Superlega 2023 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, attualmente primi nella classifica di campionato, scendono in campo per conquistare un’altra vittoria e giocarsi fino in fondo il primo trofeo stagionale. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, reduci da una sconfitta ed un successo in regular season, che vogliono crescere ancora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 31 ottobre al Biella Forum di Biella. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Piacenza-Civitanova della Supercoppa 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

PIACENZA – CIVITANOVA (inizia alle 20.30)

