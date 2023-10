Alcaraz-Safiullin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Roman Safiullin nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Tutto pronto per l’esordio del numero due del mondo, beneficiario di un bye all’esordio. Di fronte a lui il russo, che quest’anno è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale in quel di Wimbledon. Quest’ultimo, dopo aver portato a casa due buone partite nelle qualificazioni, ha risolto la pratica in due set contro la wild card transalpina Alexandre Muller. Si prospetta un debutto abbastanza scomodo per Alcaraz, che non si presenta all’ultimo avvenimento ‘Mille’ della stagione nelle migliori condizioni fisiche. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo. Il giovane spagnolo è l’indiscusso favorito ma dovrà prestare particolare attenzione ai colpi del sovietico, che si adattano alla perfezione a questo tipo di superficie. All’orizzonte per l’allievo di Ferrero c’è l’accesso agli ottavi di finale. Qui eventualmente incrocerebbe la racchetta contro uno tra l’altro russo Karen Khachanov oppure il serbo Laslo Djere.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Safiullin scenderanno in campo oggi (martedì 31 ottobre). I due giocatori sono pianificati come quinto e penultimo incontro della giornata sul Court Central con inizio fissato non prima delle ore 19.30. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto parigino di Carlos Alcaraz fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.