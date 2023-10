La nazionale israeliana giocherà in Ungheria: stadio da 4.000 posti per i match con Svizzera e Romania

Sarà l’Ungheria ad ospitare la nazionale israeliana in due delle partite casalinghe di qualificazione per la fase finale di Euro 2024. Lo spostamento è stato deciso dall’Uefa per motivi di sicurezza per via del conflitto in corso con Hamas. Terzo nel Gruppo I, Israele avrebbe dovuto affrontare in casa la Svizzera il 15 novembre e la Romania tre giorni dopo, ma entrambi gli incontri si terranno a 50 chilometri da Budapest, in uno stadio da 4mila posti (Pancho Aréna di Felcsút). Il girone vede in testa la Romania, che ha 16 punti in otto partite, davanti alla Svizzera con 15 (sette gare) e a Israele con 11 (sei). Israele concluderà il suo cammino di qualificazione in trasferta contro Andorra il 21 novembre.