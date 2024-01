LIVE – Monza-Sofia: ritorno quarti Challenge Cup maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Mint Vero Volley Monza-Levski Sofia, partita di ritorno dei quarti di finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver vinto in quattro set la gara di andata, vanno a caccia di almeno due set per festeggiare davanti al proprio pubblico il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è l’agguerrita compagine bulgara, che va a caccia dell’impresa in trasferta: serve un successo per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e continuare a sognare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 18.30 italiane di martedì 9 gennaio all’Opiquad Arena di Monza, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Monza-Sofia della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

