Lazio, missione Supercoppa: Sarri studia l’11 anti Inter

La missione Supercoppa, in casa Lazio, è ufficialmente iniziata. I biancocelesti si sono ritrovati presso il Prince Faisal Bin Fahad Stadium per il primo allenamento in terra saudita. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare e successivamente tecnico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico, seguito da una partitella a campo ridotto. La seduta, infine, si è conclusa con alcuni test dedicati alle palle inattive dimostrando come il tecnico laziale stia già entrando dei dettagli per preparare la sfida all’Inter di venerdì 19 gennaio alle ore 20 italiane. Tra i giocatori scesi in campo, a sorpresa, anche Castellanos, infortunato nel corso del derby riportando una lesione di basso-medio grado all’adduttore della coscia sinistra. Solo una corsetta per il Taty, ma un segnale importante della voglia del centravanti di cercare l’impresa recuperando in vista dell’eventuale finale per essere magari sganciato a gara in corso in caso di necessità. Anche la convocazione da parte di Sarri, quindi, va letta in quest’ottica e non solo un modo per stare vicino alla squadra. Il tecnico, poi, sta già pensando a quale formazione schierare: sicuramente ci sarà Provedel tra i pali con la linea difensiva che dovrebbe vedere protagonisti Marusic, Romagnoli e uno tra Patric-Gila e Lazzari-Pellegrini. In mediana le gerarchie sembrano ben definite con Guendouzi, Rovella e il ritorno dal 1′ di Luis Alberto. Davanti, invece, tutto dipende dalle condizioni di Immobile: dovesse dimostrarsi pronto, infatti, giocherebbe con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati mentre, qualora Sarri decidesse di farlo partire dalla panchina via libera al tridente leggero con il brasiliano falso nueve, Isaksen a destra e l’italiano a sinistra.