Calendario quarti Coppa Italia maschile 2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile: ecco le informazioni per seguire le partite. Le migliori otto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori sul campo della migliore classificata. Non sono ammessi errori: chi perde viene eliminato, chi vince si qualifica per la Final Four all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (27-28 gennaio). Piacenza vuole difendere il trofeo vinto lo scorso anno, mentre Perugia va a caccia del terzo trofeo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club, ma la concorrenza non starà certo a guardare.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Due partite verranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma con date e orari dei quarti di finale della Coppa Italia Superlega 2024 e le informazioni dettagliate per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario quarti di finale Coppa Italia maschile 2024

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

20.30 Itas Trentino-Rana Verona – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20.00 Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano – Diretta volleyballworld.tv

GIOVEDI’ 4 GENNAIO

20.30 Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv