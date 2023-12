Wta Auckland 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Auckland 2024, torneo di scena da lunedì 1° a domenica 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della città neozelandese. La favorita per la vittoria finale è la statunitense Coco Gauff, unica top venti all’interno del tabellone. Presenti anche tre veterane come l’ucraina Elina Svitolina, la russa Anastasia Pavlyuchenkova e la croata Petra Martic. Tanta classe anche all’interno delle wild card. Hanno ricevuto l’invito da parte degli organizzatori, infatti, l’altra americana Amanda Anisimova, la britannica Emma Raducanu, ex regina degli US Open, e la danese Caroline Wozniacki, al ritorno in campo dopo il ritiro avvenuto ad inizio 2020 e dopo aver dato alla luce due figli.

La diretta televisiva del WTA 250 di Auckland 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ASB Classic, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.