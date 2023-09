Volley, Preolimpico femminile 2023: Italia perde il primo set del torneo ma batte 3-1 la Thailandia

L’Italia non gioca una grande partita, perde il primo set del suo torneo, ma riesce a infilare la terza vittoria su altrettante partite nella Pool C del Preolimpico di volley femminile. Determinante una straordinaria Antropova, che supera i 30 punti nel successo per 3-1 (25-19, 21-25, 25-22, 25-18) contro la Thailandia che permette alle nostre di balzare momentaneamente in testa alla classifica del raggruppamento. Le Azzurre torneranno in campo per il loro quarto incontro domani mattina contro la Colombia.

LA PARTITA – Il match inizia con qualche errore di troppo da parte della Nazionale di Mazzanti, che nella prima fase tiene la Thailandia sempre a distanza di sicurezza ma senza riuscire ad allungare nel punteggio fino al 18-16. Antropova e Pietrini salgono in cattedra, mentre Danesi è ancora ottima a muro e un po’ pasticciona in attacco. L’Italia conquista sei palle set e riesce a chiudere 25-19.

Le cose non cambiano poi molto nel secondo set. L’inizio è positivo per le nostre, ma come accaduto nel parziale d’apertura l’equilibrio regna sovrano. La Thailandia alza il suo livello, ma è soprattutto l’Italia che cala sia offensivamente che in ricezione nella seconda metà del set. Con un contrattacco di Chatchu-On le asiatiche trovano il primo mini-break sul 17-19 e da allora non si voltano più indietro. Su una battuta in rete di Lubian conquistano quattro set point e chiudono 21-25.

La reazione delle ragazze di Mazzanti c’è, ma solamente a tratti. Si portano avanti nella prima parte del terzo set, salvo subito subire il contro-parziale da parte delle avversarie. Ne nasce un altro set teso, in cui la Thailandia si trova anche avanti prima di cedere nella parte finale. Antropova è devastante negli ultimi punti ed è merito suo l’allungo decisivo per il 25-22 chiuso con un primo tempo di Danesi.

Il quarto set invece parte male, con i primi tre punti che vanno alla squadra thailandese. Dal 3-5 arriva un parziale di quattro punti a zero che riporta avanti le nostre sul 7-5 e da quel momento, per fortuna, le nostre fanno gara di testa. Il set diventa un dominio della squadra azzurra, che si procura sette match points consecutivi prima di chiudere 25-18.