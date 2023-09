Preolimpico volley femminile 2023, Pool C con l’Italia: risultati e classifica

Tutti i risultati e la classifica della Pool C del torneo preolimpico 2023 di volley femminile con l’Italia, in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre a Lodz, in Polonia. Archiviati gli Europei, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per un altro importantissimo appuntamento, quello che mette in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sylla e compagne, inserite nel girone C appunto, sfideranno Colombia, Germania, Corea del Sud, Slovenia, Thailandia, Polonia e Stati Uniti. Non saranno ammessi errori e ogni punto sarà importante: chi staccherà il pass a cinque cerchi? Di seguito, l’esito di tutte le partite del girone polacco e la classifica aggiornata in tempo reale.

La classifica della Pool C

(partite vinte-partite perse-punteggio)

Italia 0V-0P-0pt

Polonia 0V-0P-0pt

Usa 0V-0P-0pt

Germania 0V-0P-0pt

Colombia 0V-0P-0pt

Corea del Sud 0V-0P-0pt

Thailandia 0V-0P-0pt

Slovenia 0V-0P-0pt

Preolimpico volley femminile 2023: risultati Pool C

SABATO 16 SETTEMBRE

11.30 Usa-Colombia

14.30 Germania-Thailandia

17.30 Polonia-Slovenia

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Germania-Colombia

Usa-Thailandia

Polonia-Corea del Sud

Italia-Slovenia

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

Germania-Corea del Sud

Italia-Thailandia

Polonia-Colombia

Usa-Slovenia

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

Italia-Colombia

Usa-Corea del Sud

Polonia-Thailandia

Germania-Slovenia

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

Colombia-Corea del Sud

Thailandia-Slovenia

Polonia-Germania

Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

Colombia-Slovenia

Thailandia-Corea del Sud

Polonia-Usa

Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Corea del Sud-Slovenia

Thailandia-Colombia

Usa-Germania

Polonia-Italia