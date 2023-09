Volley femminile, le 14 convocate di Mazzanti per il preolimpico di Lodz: assenti Egonu e Orro

Davide Mazzanti, ct della Nazionale italiana di volley femminile, ha diramato l’elenco delle convocate per il torneo preolimpico, in programma a Lodz (Polonia), dal 16 al 24 settembre. Inserite nella Pool C, le azzurre sfideranno Corea del Sud, Thailandia, Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti. L’obiettivo è classificarsi al primo o al secondo posto, così da garantirsi il pass per i Giochi di Parigi 2024. Dopo il collegiale di Cavalese, l’Italia è dunque pronta a volare in Polonia per inseguire il sogno olimpico.

Spiccano le assenze di Paola Egonu (di comune accordo con la Federazione) e Alessia Orro (ai box per un trauma cranico rimediato agli Europei), ma non ci saranno neppure Monica De Gennaro e Caterina Bosetti. Di seguito l’elenco completo delle convocate.

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.